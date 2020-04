Phương Nga: 'Danh hiệu Á hậu không giúp tôi giàu có'

Phương Nga nói cô chưa rủng rỉnh tiền bạc, chỉ đủ để trang trải nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Bùi Phương Nga đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và vào top 10 Miss Grand International. Hai năm trong showbiz, Phương Nga được đánh giá cao bởi vẻ đẹp trong sáng, lối trò chuyện thông minh cùng hình ảnh sạch, không scandal. Cô có chuyện tình đẹp cùng diễn viên Bình An. Mối quan hệ của Bình An - Phương Nga được gia đình hai bên ủng hộ.

Á hậu Phương Nga.

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào sau 2 năm trở thành Á hậu?



- Trong hai năm đương nhiệm, tôi có nhiều cơ hội phát triển bản thân, khẳng định mình. Tôi may mắn tiếp xúc với nhiều người giỏi, thành đạt trong cuộc sống nên học hỏi được nhiều từ họ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi không còn là một cô sinh viên bình thường bởi mỗi khi xuất hiện cần phải chỉn chu. Mang trọng trách của một Á hậu, tôi suy nghĩ, hành động cẩn trọng hơn.

Nhiều người thắc mắc tại sao tôi không tận dụng danh hiệu Á hậu để làm giàu. Song trong suy nghĩ của tôi, Á hậu không phải là một nghề nghiệp. Danh hiệu này là cơ hội, giúp tôi có nhiều mối quan hệ để phát triển công việc cá nhân. Việc được nhiều người chú ý là cơ hội để tôi dần khẳng định mình. Sau hai năm đương nhiệm, tôi chưa rủng rỉnh tiền bạc nhưng số tiền kiếm được đủ để trang trải nhu cầu chi tiêu cá nhân. Cuộc sống đảo lộn nhiều nhưng những cái mất không bằng một phần những gì tôi có được. Do đó, tôi biết ơn vì bản thân có được danh hiệu này.

- Chị báo hiếu bố mẹ thế nào sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?

- Hiện tại vẫn là sinh viên nên tôi chưa có điều kiện để báo hiếu bằng việc mua cho bố mẹ những tài sản có giá trị lớn như nhà hay xe. Tuy nhiên, số tiền kiếm được, tôi dành dụm để mua cho bố mẹ những món quà mang ý nghĩa tinh thần vào dịp lễ, Tết, sinh nhật. Lúc rảnh rỗi, tôi vào bếp, dọn dẹp nhà cửa, phụ bố mẹ. Nhà tôi có hai chị em gái. Chị tôi kinh doanh tại TP HCM còn tôi theo con đường nghệ thuật, giải trí. Chúng tôi hiện tại đều trưởng thành, có hướng đi riêng. Tôi tin, sự cố gắng, thành công của hai đứa sẽ khiến bố mẹ tự hào.

Phương Nga bên Bình An.

Bình An tỏ tình Á hậu Phương Nga trên sóng trực tiếp

Bình An tỏ tình với Phương Nga trên sóng trực tiếp.

- Nhiều người đẹp thường giấu kín chuyện tình cảm trong thường gian đương nhiệm để tập trung phát triển sự nghiệp. Vì sao chị lại công khai yêu diễn viên Bình An?

- Tôi và Bình An quen nhau trước khi tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi đi chung, xuất hiện cùng nhau ở nhiều nơi. Khi yêu An, tôi vẫn chỉ là một cô sinh viên, trong khi anh đã nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình. Thú thực, ban đầu tôi không biết nhiều về anh ấy vì không theo dõi các bộ phim truyền hình. Tới cuộc thi 'Nét đẹp sinh viên', khi gặp gỡ, trò chuyện, tôi thấy An thú vị nên cả hai tiến đến với nhau.

Yêu An một thời gian, tôi mới biết anh nổi tiếng. Tôi hơi ngại vì mỗi lần đi chơi với An, cả hai phải đeo khẩu trang. Tôi ngại việc nhiều người nhận ra, sẽ chạy lại xin chụp ảnh cùng.

Sau khi đăng quang, tôi vướng tin đồn tình cảm và mệt mỏi khi nhiều người nghi vấn, đặt câu hỏi dồn dập. Thời điểm đó, tôi buộc phải lảng tránh, hoặc nói dối. Tuy nhiên sau này, tôi quyết định không giấu giếm mà công khai để không phải lo nghĩ nhiều. Việc công khai có những mặt lợi - hại khác nhau song tôi không tính toán nhiều. Tôi thấy từ khi công khai tình cảm với Bình An, tâm lý tôi tốt, không phải chịu nhiều áp lực. Sau này, nếu tôi và An không thể tiếp tục yêu, tôi nghĩ cả hai vẫn sẽ là bạn tốt.



- Trong tình yêu, chị có phải mẫu phụ nữ hay ghen?

- Hai đứa chúng tôi không ai ghen tuông mà thường tôn trọng nhau nên trước khi làm bất kể việc gì cũng sẽ thông báo cho nhau. Ví dụ, sắp tới An phải đi đóng phim, anh ấy sẽ nói cho tôi biết là trong phim này, anh phải đóng 1-2 cảnh hôn. Anh ấy muốn tôi là người đầu tiên biết chuyện đó thay vì phim quay xong và phát sóng, mọi chuyện đã xảy ra rồi nhưng tôi vẫn chưa biết.

Hoạt động trong showbiz nên cả tôi và An rất bận. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tranh thủ dành thời gian bên nhau. Ví dụ khi đi sự kiện, An sẽ đưa tôi đi hoặc ngược lại. Đợt vừa rồi, An đóng phim 'Gái già lắm chiêu' ở Huế, tôi cũng đến chơi, gặp gỡ mọi người trong đoàn phim. Đây là cơ hội để tôi mở rộng mối quan hệ, hâm nóng tình cảm với bạn trai.

- Mối quan hệ của chị và gia đình bạn trai thế nào?

- Gia đình hai bên đã có dịp gặp mặt, ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Lần đầu, tôi gặp gia đình An là khi bố An bị tai nạn. Đợt đó vào dịp Tết, tôi đến chơi, hỏi thăm sức khỏe bác. Bố mẹ An rất vui vẻ, cởi mở. An có một cô em gái và em ấy cũng hay chơi cùng tôi. Mối quan hệ của tôi và gia đình An khá tốt. Tôi cũng thoải mái khi gặp gỡ gia đình anh ấy.

Thiên Anh