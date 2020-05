Phản ứng của hoa hậu, người mẫu với lời khuyên 'kết hôn trước 30 tuổi'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây ký Quyết định về "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030", trong đó khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con. Nhiều sao Việt chia sẻ quan điểm với iOne về vấn đề này.

Á hậu Kim Duyên (25 tuổi)

Kim Duyên nhận định đây là chính sách dân số hợp lý, khoa học. "Kết hôn trước 30 tuổi là cách bạn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Tuổi 30 là độ tuổi đẹp và có thể là đích đến của sự trưởng thành, kể cả nam giới hay phụ nữ. 30 tuổi, một người phụ nữ mặn mà và một người đàn ông trưởng thành sẽ biết nên làm gì với lựa chọn của bản thân.

Kết hôn sớm cũng hay, vì lỡ chọn nhầm thì còn kịp chọn lại, có sai vẫn kịp quay đầu. Chứ kết hôn muộn, nhiều người đi sai nhưng ngại quay đầu mà chọn cách cam chịu. Dù sớm hay muộn, với tôi, quan trọng nhất vẫn là gặp được đúng người", cô chia sẻ.

Á hậu Kim Duyên.

Kim Duyên tiết lộ hiện tại cô vẫn độc thân. Cô không nóng vội kết hôn vì còn nhiều mục tiêu phấn đấu, đặc biệt là việc tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế trong thời gian tới. "Trước đây tôi đặt mục tiêu sẽ kết hôn năm 28 tuổi. Nếu khi ấy may mắn có chàng trai yêu thương mình, chắc chắn tôi sẽ suy tính đến việc này", cô chia sẻ.

Hoa hậu Ngân Anh (25 tuổi)

Ngân Anh không quan trọng độ tuổi mà vấn đề là sự sẵn sàng của bản thân. "Đừng kết hôn chỉ vì thấy bạn bè lần lượt 'bỏ cuộc chơi', vì gia đình thúc ép. Đừng để ai chi phối hạnh phúc của bạn", cô nói.

Hoa hậu Ngân Anh.

Trước chính sách khuyến khích kết hôn trước 30 và sớm sinh con, Ngân Anh hiểu đây là điều chỉnh nhằm giảm bớt sự mất cân bằng giữa dân số già và dân số trẻ đang ngày một rõ rệt.

"Tôi thấy việc khuyến khích giới trẻ kết hôn trước 30 tuổi có nhiều mặt tích cực. Các bạn sẽ thấy quý giá thanh xuân của mình hơn, sẽ phải thay đổi cả thái độ sống và cách yêu của mình sao cho hiệu quả nhất. Khi quen một người mà mình thấy không ổn để có sự cam kết, các bạn nữ đừng nên dây dưa mà hãy tìm người khác phù hợp hơn, đừng để phí hoài 5-6 năm thanh xuân rồi kết thúc bằng đủ lý do, làm vậy có lỗi với bản thân mình lắm! Nôm na là, khi mình biết được deadline của mình, khi bạn không có nhiều thời gian thì để đạt được mục tiêu, bạn phải lược bớt những việc không cần thiết và chỉ tập trung cho những điều thực sự mang lại hiệu quả", cô chia sẻ.

Theo Ngân Anh, phụ nữ hiện đại có mục tiêu về sự nghiệp, khoảng từ 27 đến 33 tuổi kết hôn là phù hợp nhất. "Tôi sẽ kết hôn khi gặp được đối phương mà mình trao niềm tin được, người có chung với tôi mục tiêu và trách nhiệm về việc xây dựng gia đình", cô nói.

Hoa hậu Vũ Hương Giang (25 tuổi)

Theo Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, việc khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi ở Việt Nam là điều dễ hiểu. "Lúc này thể trạng sức khoẻ cả nam và nữ đều tốt nhất cho việc sinh nở. Tuy nhiên, đây mới là sự khuyến khích, không hề ép buộc nên cũng đừng vì thế mà cảm thấy áp lực. Thay vào đó, các bạn trẻ hãy tận hưởng cuộc sống, tìm cho mình một nửa hợp ý thì con đường dẫn đến hôn nhân mới bền lâu", cô chia sẻ.

Hương Giang kể, điều ám ảnh nhất với cô mỗi khi về quê chính là việc bị họ hàng hỏi chuyện lấy chồng.

Hoa hậu Vũ Hương Giang.

Hương Giang khẳng định hôn nhân không phải đích đến duy nhất của mọi người nhưng sự trọn vẹn, viên mãn là mục tiêu cả đời người ai cũng muốn chạm tới. "Dù bạn là ai, ở ngoài xã hội kiếm được bao nhiêu tiền, tôi tin rằng, ai cũng muốn được một lần mặc trang phục cưới. Nếu tìm được người có thể gắn bó lâu dài, tôi sẵn sàng đi đến hôn nhân trước 30 tuổi và làm mẹ", cô nói.

Hoa hậu Tường Linh (26 tuổi)

Tường Linh cho rằng khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi là chính sách dân số khoa học. Tuy nhiên, cô quan niệm, hôn nhân là duyên phận. "Duyên đến không ai cản được. Duyên chưa đến có chờ mãi cũng không có ai. Không thể vội vàng mà kết hôn với một người nào đó không hợp với mình. Ai cũng muốn có một sự nghiệp ổn định mới nghĩ đến việc kết hôn. Do đó, việc kết hôn năm bao nhiêu tuổi là vấn đề khó nói", cô chia sẻ.

Tường Linh.

Tường Linh thừa nhận cô có tìm hiểu vài người nhưng chưa phù hợp. Hiện, cô muốn lo lắng cho gia đình, sự nghiệp và chưa nghĩ đến chuyện chồng con. "Tôi khó thích ai lắm. Đàn ông phải hợp gu và bản thân tôi thích mới được. Nếu người đó quá nhiều tiền, nhưng tôi không thích thì cũng chẳng nhận lời. Tôi không ép được bản thân làm những điều mình không thích", cô tâm sự.

Cô khẳng định cách chọn người yêu của mình khá giống mẹ: "Mẹ tôi là người phụ nữ chuẩn xưa, trước đây bà cũng là hoa khôi, nhiều người theo đuổi. Mẹ tôi không chọn những người đàn ông giàu có mà lại chọn bố. Bố tôi chinh phục mẹ bằng sự chân thành, ga-lăng. Tôi nghĩ mình giống mẹ ở điểm đó. Mẹ cũng hay trêu đùa rằng, nhờ chọn bố mà mới có tôi của ngày hôm nay".

Người mẫu Hồng Xuân (24 tuổi)

Hồng Xuân cho rằng, việc khuyến khích kết hôn sớm giúp hạn chế tốc độ già hóa dân số. Tuy nhiên theo cô, vấn đề này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. "Có những đôi bạn trẻ kết hôn với nhau từ rất sớm, nhưng có những người sau 30 tuổi mới kết hôn vì lúc ấy họ mới thật sự tìm được người bạn đời. Có một số trường hợp vì nhiều lý do mà chọn cách làm bố, mẹ đơn thân", cô tâm sự.

Á quân Vietnam's Next Top Model tiết lộ cô chưa có bạn trai. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn có quan điểm sẽ không kết hôn vì yêu thích cuộc sống độc thân, tự do, không bị gò bó. "Tôi sẽ chỉ kết hôn khi tìm được một lý do thật sự thuyết phục", cô nói.

Người mẫu Quỳnh Châu (26 tuổi)

Quỳnh Châu.

"Tôi nghĩ khi Chính phủ khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi thì tình trạng già hóa, mất cân bằng dân số tại Việt Nam rất đáng báo động. Tuy nhiên, tôi vẫn là một người sống với quan điểm yêu đương đàng hoàng rồi mới cưới. Cho dù bị tăng trách nhiệm xã hội, thậm chí là nộp phạt thì tôi vẫn vui vẻ thực hiện. Bởi, tôi không muốn hối thúc bản thân làm điều mình chưa muốn. Kết hôn theo tôi là việc cả đời, không cần gấp", Quỳnh Châu chia sẻ.

Hiện, Quỳnh Châu độc thân. Cô nghĩ sẽ kết hôn sau 30 tuổi.

Diễn viên Diễm My (30 tuổi)

Diễm My.

Diễm My và bạn trai quen nhau được ba năm nhưng cô chưa muốn kết hôn dù đã 30 tuổi. "Tôi thấy mình trẻ con. Hiện tại, tôi muốn tập trung cho công việc, trưởng thành trong suy nghĩ. Khi có sự nghiệp vững vàng, cả hai mới có thể chung sống. Ba mẹ tôi từng ly dị từ khi tôi còn nhỏ. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ ấy. Tôi muốn có gia đình hạnh phúc. Trong tình yêu, tôi chậm mà chắc chứ không vội vàng", cô chia sẻ.

Thiên Anh