NTK Trần Hùng: 'Cách ly không phải là muốn gì được nấy'

Theo NTK, vì quá nhiều người nổi tiếng review khu cách ly 'muốn ăn gì chỉ việc order' nên người dân nghĩ việc tiếp tế dễ dàng và đua nhau làm.

NTK Trần Hùng.

NTK Trần Hùng đưa người thân sang Singapore khám bệnh ngày 16/3. Hai ngày sau, anh trở về Việt Nam. Tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 18/3, Trần Hùng được nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và cho điền tờ khai y tế. Anh và các hành khách bay cùng chuyến chờ trong vài giờ trước khi được đưa đến cách ly ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Bình Dương.



Chia sẻ với iOne, Trần Hùng cho biết vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên anh không quá bất ngờ khi nhận lệnh đi cách ly từ cơ quan chức năng. Anh hiểu trách nhiệm của bản thân là bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng.

Cùng Võ Hoàng Yến, Trần Hùng là một trong những người đầu tiên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Bình Dương cách ly nên ở đây vẫn chưa được dọn dẹp. Nhà vệ sinh, nền nhà, giường chiếu không thật sạch sẽ. Anh và những người bạn cùng phòng lau chùi, dọn dẹp.

"Phòng của tôi lúc mới nhận khá bụi bặm vì đã lâu không có người ở. Nhà vệ sinh bị vỡ ống nước. Tôi và mọi người cùng nhau vệ sinh sạch sẽ. Ống nước vỡ thì một ngày sau có người lên sửa. Ngày đầu chưa quen nên còn mất ngủ. Nhưng hiện tại, cuộc sống khá vui vẻ, thoải mái.

Tôi khá bất ngờ khi nhiều người than phiền, chê bai khu cách ly bẩn, không nhiều tiện nghi. Mọi người nên hiểu nơi cách ly là ký túc xá, do đó không nên trông đợi quá nhiều. Nếu thấy bẩn thì lao vào dọn dẹp. Có thiết bị gì hỏng, có thể nhờ dân quân, mọi người trong khu cách ly sửa giúp. Sạch hay bẩn là do mình", Trần Hùng nói.

Ở khu cách ly, Trần Hùng chủ yếu nghe nhạc, xem phim. Ý thức được mình đang trong chế độ cách ly nên anh ít đi lại, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Trần Hùng thức dậy lúc 6h sáng và đi tập thể dục. 7h30, anh trở về phòng, ăn sáng. Bữa sáng của anh tại khu cách ly được phục vụ như buffet với nhiều món như bánh bao, bánh ướt, bún và được thoải mái lựa chọn. Bữa trưa gồm 2-3 món, anh được các nhân viên y tế đến tận phòng phát đồ ăn. Một ngày, anh được kiểm tra thân nhiệt hai lần. Để nâng cao sức khỏe, NTK gốc Yên Bái tập thể dục vào buổi chiều.

Trần Hùng tại khu cách ly.

Trước đó, vì lượng người đến khu cách ly khá đông, thực phẩm không đủ dùng nên một số nhu yếu phẩm, Trần Hùng nhờ người nhà mang vào. Theo anh, việc người nhà tiếp tế đồ dùng cá nhân hay nhu yếu phẩm cần thiết không đáng lên án.



"Trường hợp của tôi đi nước ngoài trong hai ngày nên không mang nhiều đồ cá nhân, nhu yếu phẩm. Tôi phải nhờ người nhà tiếp tế để có đồ dùng. Do đó, việc gửi đủ những đồ dùng cá nhân không đáng bị lên án.

Nhưng cũng vì trước đó có quá nhiều người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và review khu cách ly theo kiểu được gửi đồ thoải mái, muốn ăn gì chỉ việc order. Trà sữa, sinh tố, đồ ăn đủ loại có thể mở được tiệm tạp hóa tại khu cách ly. Điều đó vô hình trung làm mọi người thấy việc tiếp tế là điều dễ dàng, hiển nhiên và đua nhau làm theo.

Tôi nghĩ không nên cấm hoàn toàn chuyện tiếp tế. Nhưng những thứ không cần thiết như bia, hoa, tủ lạnh, tivi thì không nên gửi. Kể cả những món đồ chơi có thể làm tụ tập nơi đông người cũng không nên vì nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao", anh chia sẻ.

Mùa dịch ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh thời trang của Trần Hùng. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng cầm cự, không cắt giảm nhân sự và trả lương đầy đủ cho nhân viên. Thời gian này, anh tranh thủ ra mắt dòng sản phẩm mới cho nam và chuẩn bị ra thêm bộ sưu tập cho nữ để nhân viên có việc chạy. Ở trong khu cách ly, anh vẫn điều hành hệ thống kinh doanh từ xa.

Nhiều nghệ sĩ Việt trở về từ vùng dịch thời gian qua. BB Trần và Hải Triều tự cách ly tại nhà trong 14 ngày khi trở về từ Hàn Quốc. Châu Bùi, Tiên Nguyễn, Phương Oanh bị cách ly tập trung ở TP HCM sau khi trở về từ Milan, Paris và London. Lynk Lee, Dương Thanh Vàng bị cách ly tập trung khi trở về từ Hàn Quốc. Võ Hoàng Yến bị cách ly ở Bình Dương khi từ Mỹ về. Diệu Ngọc đi cách ly tại Cam Ranh khi về từ Australia.

Hiện, Việt Nam ghi nhận 148 ca nhiễm nCoV, trong đó 17 người đã khỏi bệnh - bao gồm 16 ca hồi phục từ tháng trước, một bệnh nhân xuất viện hôm 20/3.



Thiên Anh