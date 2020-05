Người mẫu Nguyễn Hợp ly hôn

"Hợp và chồng mâu thuẫn một thời gian dài. Hai tính cách đối lập không thể dung hòa, do đó họ quyết định ly hôn. Thời điểm Covid-19 mới xảy ra, ở lại TP HCM không có show diễn, thu nhập nên Hợp và con trai đã về quê nhà tại Quảng Ninh sinh sống. Cô ấy giành được quyền nuôi con. Sắp tới, Hợp sẽ trở lại TP HCM để tiếp tục công việc người mẫu, kiếm tiền nuôi con", anh Huy - đại diện của Nguyễn Hợp - chia sẻ.

Nguyễn Hợp và chồng cũ.

Tháng 4/2017, Nguyễn Hợp kết hôn với Tiến Phương, hơn cô 2 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh, sau hơn một năm yêu. Lúc đó, Nguyễn Hợp là gương mặt gây chú ý trong nhà chung cuộc thi Vietnam's Next Top Model All Stars.

Tháng 9/2019, sau gần hai năm chung sống, Nguyễn Hợp từng có bài đăng khá dài trên trang cá nhân, kể về cuộc sống hôn nhân không mấy hòa thuận cùng ông xã. Nguyễn Hợp kể sau khi cô mang thai, ông xã có quan tâm, đưa vợ đi khám. Tuy nhiên đến ngày cô sinh con, anh không có mặt.

Nguyễn Hợp cũng "tố" chồng bỏ bê, không quan tâm mình. Theo lời Nguyễn Hợp, thời gian rảnh, Tiến Phương sẽ đi đá bóng, tụ tập bạn bè, chơi game và "quên vợ con". Những lúc cô đau ốm, bạn bè cô phải thay nhau lo lắng, túc trực... Trước lời chia sẻ này từ Nguyễn Hợp, Tiến Phương từng nói "chuyện mâu thuẫn, bất đồng quan điểm chỉ người trong cuộc mới hiểu".

Nguyễn Hợp sinh năm 1992. Cô được biết đến khi giành ngôi vị Á quân Vietnam's Next Top Model 2015. Sau đó, cô tham gia Vietnam's Next Top Model mùa giải All Stars và vào top 6. Chân dài gây chú ý trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu với tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ, có phần hơi cứng đầu. Những năm qua, cô là gương mặt cá tính, quen thuộc trên các sàn diễn thời trang.

Thiên Anh