Mẫu nhí 5 tuổi diễn chung với H'Hen Niê qua đời vì ung thư

"Hồi tháng 11/2019, tôi và các mạnh thường quân đã xin tài trợ thuốc, quyên góp điều trị cho gia đình Hà My. Một bác sĩ người Đức cũng về thăm khám cho bé trong thời gian này. Điều trị từ tháng 11 đến Tết Nguyên đán vừa rồi, mọi chỉ số xét nghiệm về máu đều tốt hơn.

Tuy nhiên không ngờ sau Tết, tế bào ung thư phát triển quá nhanh, bé lại phát bệnh. Hà My yếu hẳn đi, không đứng và đi lại được, chỉ nằm một chỗ. Bệnh ung thư máu ở giai đoạn cuối, tế bào ung thư xâm nhiễm toàn bộ cơ thể. Bác sĩ không còn cách nào nên Hà My được đưa về nhà", cô chia sẻ.

H'Hen Niê bế bé Hà My trên sàn diễn.

Thảo Nguyễn tiết lộ, gia đình Hà My sẽ chôn cất, mai táng bé luôn trong chiều nay. Từ Hà Nội về Sơn La mất 7 tiếng di chuyển nên cô không kịp về nhìn người mẫu nhí lần cuối. "Hà My bất cứ khi nào khỏe đều nói rất nhiều. Bé còn tập đi và thường xuyên gọi video cho tôi và nói 'Bao giờ con khỏe, cô Thảo lại cho con đi diễn nhé. Con khỏe con sẽ tự diễn được, cô Hen không cần bế con đâu'.

Bé thích son hồng, kẹp tóc và váy công chúa. Hà My thích được trình diễn thời trang trên sân khấu. Cười nhiều nhưng Hà My lại bị bệnh quá đau đớn. Ba tháng gần đây, con đau đớn nhiều. Ra đi là cách để giải thoát nỗi đau cho con. Tôi dự định 1-2 ngày nữa sẽ lên Sơn La, thắp hương và viếng con", cô nói.

Hà My tự tin trình diễn.

Hà My trên sàn diễn.

Hà My, 5 tuổi, quê Sơn La, phát hiện bị ung thư máu từ năm 2 tuổi. Bé phải chống chọi với căn bệnh quái ác, thực hiện những đợt hóa trị hơn 2 năm qua. Năm 2019, mẹ Hà My cho biết bệnh tình của bé ngày càng nặng, khả năng ghép tủy khó có thể thực hiện. Biết con gái đam mê diễn thời trang nên mẹ của Hà My đã liên hệ với nhà thiết kế Thảo Nguyễn để bé được thỏa tâm nguyện trình diễn trên sân khấu thời trang dù chỉ một lần.

Đến bệnh viện gặp Hà My, chứng kiến cảnh bé đau đớn trên giường bệnh, Thảo Nguyễn xúc động. Cô quyết định đưa bé đến với sàn diễn "dù trên tay có phải mang cả ống truyền". Tháng 11/2019, Hà My trình diễn trong show của NTK Thảo Nguyễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô bé được mặc đồ đẹp, được Hoa hậu H'Hen Niê ẵm trên tay trong khoảnh khắc show kết màn. Khoảnh khắc H'Hen Niê bế Hà My và trao nụ hôn ngọt ngào khiến nhiều người xúc động.

Thiên Anh