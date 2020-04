Lê Thúy từng muốn kết thúc hôn nhân với Đỗ An

Diễn viên Đỗ An và người mẫu Lê Thúy là khách mời của Giải mã tri kỷ tập mới nhất. Cả hai có dịp chia sẻ với khán giả về cuộc sống hôn nhân nhiều cung bậc cảm xúc.

Họ quen nhau qua sự mai mối của Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng. Hẹn hò chưa được bao lâu, họ quyết định đi tới hôn nhân. Ngày Lê Thúy công bố lên xe hoa với người chồng điển trai, nhiều người bất ngờ. "Hai đứa lấy nhau cũng gấp lắm, lúc đó mọi người ai cũng sốc. Chúng tôi quen nhau chưa đến một năm là đã cưới rồi. Đó là thời gian khó khăn của cả Thúy và An", Đỗ An chia sẻ.

Lê Thúy - Đỗ An.

Đỗ An nói thêm, thời điểm đó Lê Thúy đồng ý đi đến hôn nhân nhưng trong lòng còn phân vân. Anh kể: "Thúy gặp áp lực là mình làm như vậy đúng hay không. Chỉ một sai lầm hay một điểm yếu gì đó của An lộ ra, Thúy đều phản ứng rất gắt. Cưới hay không, yêu nữa hay không và An phải dành rất nhiều thời gian cho Thúy".

Thời điểm đó, Đỗ An cũng bận rộn với những dự án phim ảnh của đạo diễn Hàm Trần nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho Lê Thúy. Khi có mâu thuẫn hay trục trặc tình cảm, anh là người chủ động chạy ngay về nhà để giải thích và xin lỗi.

Đỗ An khẳng định giữa vợ chồng có nhiều điều khác biệt và đối lập nhưng họ tin "mình sinh ra là để dành cho nhau". Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi mâu thuẫn, thậm chí có lúc gay gắt nhưng họ đều vượt qua. Bí quyết nằm ở sự nhường nhịn. "Mình rành tính vợ tới mức khi nào biết lỗi, biết sai nhưng mình sẽ không nói gì, cứ để khi nào bình tĩnh, hết giận thì nói chuyện lại với nhau", Đỗ An cho biết.

Lê Thúy chia sẻ: "Tôi rất nóng tính và khó kiềm chế được bản thân. Còn An lại rất điềm đạm và không bao giờ to tiếng với ai. Dù tôi có làm ầm lên đi nữa, An cũng không bao giờ nói lại bởi anh biết nếu làm vậy chắc sẽ banh nhà".

Lê Thúy - Đỗ An cũng có dịp "kể xấu" nhau. Với nữ người mẫu, Đỗ An nói rất nhiều, tán tỉnh lại nhạt nhẽo. Anh không có chiêu gì để lấy lòng cô ngoài việc chở vòng vòng quanh Sài Gòn ăn uống. Với Đỗ An, Lê Thúy là người hay cằn nhằn, ăn hiếp chồng và nóng nảy. Đặc biệt, Lê Thúy còn kiểm soát chặt chẽ điện thoại và tin nhắn của chồng, thường xuyên xem tin nhắn của Đỗ An.

Sau khi trở thành vợ Đỗ An, thỉnh thoảng Lê Thúy vẫn nhận được những lời mời đi ăn, tán tỉnh từ những người đàn ông khác. Cô thẳng thắn khẳng định mình là người đã có gia đình, không bao giờ để người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai vợ chồng. Đỗ An nói: "Tôi từng chấp nhận chuyện Thúy đi ăn trưa với người đàn ông khác khi cả hai đang giận nhau. Tôi chấp nhận bởi biết nếu tình cảm của mình với vợ đủ lớn, chắc chắn Thúy sẽ ở lại". Anh cũng nói thêm, đàn ông ngoài kia đều có mặt tốt lẫn mặt xấu. Đỗ An tin vợ là một người thông minh để nhận định được vấn đề.

Đỗ An dành cho Lê Thúy nhiều lời ngọt ngào về sự hy sinh khi từ bỏ sự nghiệp người mẫu để làm vợ. "Anh không muốn em hy sinh gì cả. Nếu em muốn tiếp tục sự nghiệp người mẫu và muốn đi xa hơn nữa, anh vẫn hỗ trợ em. Anh biết quyết định rời bỏ sàn diễn không phải dễ dàng và hiểu sự hy sinh đó của em. Anh cắm đầu làm việc không phải vô tâm mà chỉ muốn lo lắng cho em và gia đình nhỏ của mình trong tương lai", Đỗ An bộc bạch.

Lê Thúy bật khóc khi nghe chồng tâm sự.

Lê Thúy bật khóc vì xúc động. Cô tiết lộ bản thân từng muốn dừng lại cuộc hôn nhân này với Đỗ An. Giờ ngồi bình tĩnh lại, cô mới đủ can đảm nói lời xin lỗi với chồng. Cô thấy có lỗi vì luôn để chồng chịu đựng sự cáu gắt của mình, cũng chưa làm được điều gì nhiều cho anh ngoài những món ăn hay mua một món đồ nào đó. "Em cảm ơn anh nhiều vì chịu đựng, hy sinh, chia sẻ cùng em. Những điều anh làm đơn giản nhưng với em đó là những điều hạnh phúc", Lê Thúy tâm sự.

Từ khi lấy chồng, Lê Thúy gần như vắng bóng ở các sàn diễn. Từng có thời điểm nữ diễn viên sụt đến 10kg trong vòng hai tháng khiến khán giả lo lắng. Cô muốn rút lui khỏi catwalk, điều chỉnh cân nặng và có lộ trình rõ ràng cho việc sinh con.