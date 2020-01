Khởi My, Kelvin Khánh không cùng đón Tết

Chia sẻ về những hoạt động trong ngày Tết, Kelvin Khánh và Khởi My không cùng nhau đón giao thừa mà "quê nhà người nào, người nấy về". Cả hai sẽ đón Tết với mẹ ruột của mình ở hai quê khác nhau. "Tôi và anh Khánh thường về ăn giao thừa với mẹ vì với người lớn tuổi, thời khắc đó rất ý nghĩa. Tôi thấy để các mẹ một mình thì buồn lắm! Vợ chồng tôi đã gặp nhau cả năm rồi, ngày Tết xa nhau vài ngày rồi mùng 2 gặp lại cũng được", Khởi My tiết lộ lý do không đón Tết với chồng