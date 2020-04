Khánh My - Tiến Vũ đồng lòng xây dựng tương lai

Khánh My - Tiến Vũ công khai mối quan hệ tình cảm hơn một năm qua nhưng ít khi chia sẻ về đời sống riêng tư. Ngày 15/3, Khánh My khai trương một địa điểm kinh doanh mới tại TP HCM, Tiến Vũ xuất hiện để ủng hộ. Cả hai pose hình tình tứ. Tại đây, nam diễn viên còn gặp gỡ bố mẹ của Khánh My. Họ thoải mái, cởi mở hơn khi nói về chuyện yêu đương suốt thời gian qua.

Khánh My - Tiến Vũ khoác tay nhau giữa sự kiện.

Khánh My nói lý do không muốn nhắc đến chuyện tình cảm suốt thời gian qua vì muốn mọi việc diễn ra tự nhiên. Cô muốn thông qua hành động, công chúng sẽ tự cảm nhận được mối quan hệ này thay vì dùng những lời nói hoa mỹ để diễn đạt. Với cô, tình yêu không chỉ là cảm xúc của con tim mà còn là sự hòa hợp về quan điểm sống.

Khánh My tâm sự: "Yêu là cùng nhau xây sự nghiệp, không phải thân ai nấy lo. Khi bạn một thân một mình, bạn tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, khi đã có một nửa của mình, bạn nên cùng người đó xây dựng và phát triển cùng nhau từ cuộc sống đến công việc kinh doanh. Đó mới là sự gắn kết và nâng nhau cùng tiến bộ. Và khi có được thành quả, mọi thị phi hay tin đồn không hay tự khắc tan biến mà không cần tốn công giải thích", Khánh My nói thêm.

Bản thân Tiến Vũ cũng là người kín tiếng từ khi yêu Khánh My. Thỉnh thoảng, khán giả lại bắt gặp những cử chỉ ngọt ngào của cả hai trên mạng xã hội. Những ngày đặc biệt, Tiến Vũ cũng kỳ công chuẩn bị tiệc hay những cuộc hẹn hò ngọt ngào gồm hoa, nến để chúc mừng bạn gái.

Khánh My sinh năm 1991, quê Kiên Giang. Cô là người mẫu, sau đó lấn sân qua diễn viên ở các dự án Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới... Cô từng thử sức ca hát nhưng chưa gặt hái thành công. Khánh My đang sống trong một biệt thự xa hoa ở quận 7, TP HCM và có một tòa nhà hơn 40 căn hộ dùng để cho thuê. Người đẹp cũng thường xuyên xuất hiện với hàng hiệu, xe sang.

Đỗ Tiến Vũ sinh năm 1994, cao 1,83m, ngoại hình điển trai. Anh từng bén duyên phim ảnh qua các dự án Con ma nhà họ Vương, Tháng năm rực rỡ...