Hương Tràm tất bật làm âm nhạc khi du học Mỹ

7 tháng trước, Hương Tràm tuyên bố ngưng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam để sang Mỹ du học. Cô muốn dành nhiều thời gian cho bản thân, thực hiện ước mơ thay vì chạy show, kiếm tiền. Đây cũng là lúc để cô nghỉ ngơi sau nhiều năm làm nghệ thuật.

Dù thế, Hương Tràm vẫn không thể rời âm nhạc. Cô thỉnh thoảng vẫn đi hát ở Mỹ để có thể trang trải cuộc sống. Còn thời gian, cô đi học nhảy để đỡ nhớ nghề. Nhân dịp kỷ niệm tròn một năm kể từ liveshow 6 năm ca hát Hộp thứ số 1, Hương Tràm quyết định thực hiện dự án âm nhạc hát live cùng band mang tên The Nomad - Living our lives, phát trên kênh YouTube riêng. Thông tin đang khiến nhiều fan của nữ ca sĩ vui mừng.

Hương Tràm giới thiệu về dự án mới.

Hương Tràm tâm sự: "Hành trình khám phá bản thân và các bạn của tôi chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một thời điểm chúng ta lại có một câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi: Mình là ai? Hôm qua bước trên đôi giày hiệu, ngày hôm nay là dép xỏ ngón và ngày mai Tràm sẽ lại được chạy trên đôi chân trần. Không quan trọng, nếu mọi chuyện đều được an định sẵn thì không có vinh quang. Hình như Tràm sinh ra... vì Tràm đã tự ban cho mình một nụ cười giữa những ngày bình thường, tự do mắc phải những sai lầm mới, tự do chống trọi với tất cả sự nghi ngờ, tự do thách thức cả sự tự do... Tự do cho ta thời gian tập trung và thời gian kịch trần để suy nghĩ, để bay".

Hương Tràm ở Mỹ.

Hương Tràm đã tìm những người thân quen và xây dựng được mối quan hệ mới để thực hiện dự án này trên đất Mỹ. Cô không đầu tư quá nhiều về không gian, bối cảnh. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ - nơi đó chỉ có các nhạc cụ và giọng hát của cô là chủ đạo.

Hương Tràm tâm sự, qua dự án này có thể thỏa thích sáng tạo như cách cô chia sẻ, tự do thể hiện chất nghệ sĩ riêng. Cô chọn cách thể hiện đơn giản vì muốn gần gũi nhất với khán giả. "Quyết định gác bỏ mọi thứ, trở về vạch xuất phát để sống ở vùng đất mới không phải dễ dàng và đặc biệt là với Tràm. Bây giờ chỉ cần có người lắng nghe sẽ là điều hạnh phúc nhất của Hương Tràm", nữ ca sĩ tâm sự.

Ở tuổi 25, Hương Tràm tự nhận mình vẫn là cô gái đa sầu đa cảm, mong manh và rải buồn vui trên những đại lộ, những vùng đất xa xăm hơn.

Bài hát đầu tiên trong chuỗi dự án này của Hương Tràm sẽ ra mắt vào ngày 20/1/2020.