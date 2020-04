Back to Ione

Hoài Sa: Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới không chơi xấu nhau

Hoài Sa nói thí sinh thi Miss International Queen đều có câu chuyện riêng; họ không cạnh tranh mà lắng nghe đối thủ bằng trái tim.

Chung kết Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - diễn ra tối 7/3 tại Pattaya, Thái Lan với chiến thắng thuộc về đại diện Mexico - Valentina Fluchaire. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt dành cho: Ritai Pryasiyong (Thái Lan) và Ariella Moura (Brazil). Đại diện Việt Nam - Bùi Đình Hoài Sa - catwalk tự tin, gương mặt sáng, hình thể cân đối nhưng không thể tiến sâu như kỳ vọng. Cô dừng chân ở top 12 và giành hai giải thưởng phụ: Video giới thiệu xuất sắc, giải nhì tài năng.



Hoài Sa chia sẻ với iOne sau khi về nước:

Hoài Sa.

- Lý do chị không thể vào top 6 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế?

- Lúc mới bắt đầu đặt chân đến Thái Lan, vì chuẩn bị khá kỹ nên tôi rất nôn nao, nóng lòng muốn bước chân vào cuộc thi để thể hiện năng lực bản thân. Ngày về lại TP HCM, tôi không thông báo cho ai ra đón.

Điều khiến tôi nuối tiếc nhất chính là việc không vào top 6 để bước vào phần thi ứng xử. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho phần thi này. Tôi muốn vào sâu để dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng bản thân, lan truyền những thông điệp tích cực, xóa bỏ những định kiến về giới mà những người trong cộng đồng LGBT gặp phải. Nhưng suy nghĩ lại, tôi thấy mình đã cố gắng, nỗ lực hết sức.

Tôi không thể vào top 6 có lẽ là do mặt bằng thí sinh năm nay mạnh. Mọi người có sự đồng đều về ngoại hình, kỹ năng, tri thức nên việc lựa chọn của các giám khảo cũng sẽ khó khăn hơn. Hương Giang là một trong nhiều giám khảo chấm thi hôm đó nhưng từ sau đêm chung kết, tôi cũng chưa gặp lại cô ấy. Chung quy, tôi đã thể hiện vượt bậc hơn nhiều so với chính tôi. Lên sân khấu, tôi rất thăng hoa. Tuy nhiên, mỗi giám khảo có tiêu chí lựa chọn riêng mà tôi không thể biết. Bên cạnh đó, tôi cũng thiếu chút may mắn.

- Chị có được những gì sau cuộc thi?

- Kết thúc ba tuần thi tại Thái Lan, hiện tại tôi thấy tinh thần rất thoải mái vì không phải chạy theo lịch trình dày đặc của cuộc thi. Tuy chỉ vào top 12 nhưng tôi vui vì nhận được quá nhiều tình cảm của người hâm mộ nước nhà. Trước đây, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được yêu thương nhiều đến như vậy. Tôi quen và thân thiết với nhiều người bạn mới trong cuộc đi. Mọi người đều trở về nước nước nên tôi thấy hơi buồn khi nhớ về những kỷ niệm.

Việc tham dự Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế giúp tôi thỏa mãn ước mơ đại diện Việt Nam dự thi nhan sắc thế giới từ năm 2015. Suốt cuộc thi, truyền thông, fan Việt dành cho tôi nhiều sự ưu ái, tình cảm nên tôi rất biết ơn. Ba tuần tại cuộc thi, hình ảnh của Việt Nam mà tôi đem đến đẹp hơn nhiều. Những giá trị văn hóa truyền thông được lan tỏa, mang ra thế giới.

Hoài Sa cho đại diện Mỹ mượn váy.

- Điều khiến chị nhớ nhất về cuộc thi?

- Đó là tình cảm mà ban tổ chức dành cho đại diện Việt Nam. Trợ lý của tôi đi theo cũng được ban tổ chức hỗ trợ ăn uống, cho đi nhờ xe chung với đoàn.

Hầu hết thí sinh đều thích đại diện Việt Nam. Họ nhớ và gọi tên tôi trong mỗi bữa ăn. Tôi thấy mình được yêu thương nhiều. Đại diện Singapore từng tâm sự rằng cô ấy rất mệt khi phải luôn tươi cười, gượng gạo. Tuy nhiên, cô ấy thấy nụ cười của tôi rất thật. Điều đó truyền năng lượng cho cô ấy nhiều. Người đẹp Đài Loan khen tôi là cô gái quyến rũ nhất cuộc thi này. Nhìn tôi, cô ấy chỉ muốn ôm, hôn thôi!

Với đại diện Mỹ, khi đi thi, cô ấy không có váy, giày, thậm chí không biết catwalk nên tôi đã giúp đỡ. Khi về phòng tôi thử đồ, cô ấy chỉ mặc vừa mỗi một chiếc váy mà nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn chuẩn bị riêng cho tôi. Tôi muốn mặc chiếc đầm này lắm nhưng vì không có món đồ nào bạn mặc vừa vặn nên tôi quyết định cho cô ấy mượn.

Có rất nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho phụ nữ trong khi sân chơi sắc đẹp cho người chuyển giới chỉ có một. Mỗi thí sinh đi thi đều có những câu chuyện khác nhau. Chúng tôi không xé váy, đập giày, không cạnh tranh mà chỉ lắng nghe đối phương bằng trái tim.

Hoài Sa catwalk Hoài Sa catwalk.

- Chị đánh giá thế nào về chiến thắng của đại diện Mexico?

- Valentina Fluchaire là cô gái đi thi với tinh thần tập trung, sẵn sàng tâm thế chiến đấu. Cô ấy chỉ nói chuyện với đại diện Peru và ít khi giao thiệp với các thí sinh khác. Cô ấy chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc thi. Mỗi lần xuất hiện tuy không nổi bật nhưng cô ấy trông khá gọn gàng, tươm tất và lúc nào cũng trang điểm kỹ lưỡng.

Tôi chơi chung với nhiều thí sinh. Ban đầu, mọi người dự đoán Philippines hoặc Thái Lan hay Việt Nam sẽ trở thành hoa hậu. Ít ai đoán Mexico đăng quang vì cô ấy không nói chuyện với quá nhiều người. Các thí sinh khác cũng không hiểu nhiều về Valentina Fluchaire.

Nếu không phải Mexico, tôi nghĩ Việt Nam xứng đáng trở thành hoa hậu vì tôi rất dễ thương, thân thiện. (Cười)

- Trọng Hiếu nói gì về kết quả bạn đạt được?

- Suốt cuộc thi, anh ấy nhắn tin riêng, động viên tôi công khai trên mạng xã hội. Khi thi xong, anh là người duy nhất không chia buồn mà nói tới những điều tích cực. Anh nói rằng anh rất tự hào về tôi. Sau khi tôi đi thi về, chúng tôi vẫn chưa gặp nhau.

Thời gian qua, mọi người quá mong chờ nhiều ở chuyện tình cảm của tôi và anh Hiếu. Mọi người nghĩ chúng tôi sẽ công bố yêu nhau, làm nhiều điều lãng mạn nhưng ngay từ đầu, cả hai chỉ muốn tìm hiểu. Mối quan hệ của hai đứa vẫn là những người bạn.

- Chi phí chị đi thi có vượt xa so với tưởng tượng?

- Tôi đi thi cũng không tiêu xài hoang phí mà khá tiết kiệm. Tôi cũng được nhiều anh chị hỗ trợ về trang phục. Tài chính tôi kiểm soát được nên không có gì đáng lo ngại. Đi thi, mục tiêu của tôi là đạt kết quả cao nhất nhưng món quà hậu hĩnh nhất vẫn là tình cảm của khán giả.

Sắp tới, tôi sẽ tích cực làm việc để trả những khoản mà tôi đã vay trước đó cho cuộc thi.

Miss International Queen là sân chơi sắc đẹp dành cho người chuyển giới, được tổ chức lần đầu tại Thái Lan vào năm 2004. Việt Nam từng có ba đại diện dự thi: Angelia May Nguyễn (không đoạt giải năm 2014), Hương Giang (đăng quang năm 2018), Đỗ Nhật Hà (top 6 năm 2019).

Bùi Đình Hoài Sa trước khi chuyển giới tên là Bùi Văn Sơn, sinh năm 1991 tại An Giang. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng là 87-56-90 cm. Năm 2015, cô đăng quang Miss Beauty - cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng người chuyển giới. Hoài Sa cũng được công nhận là Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên của Việt Nam. Một năm sau, Hoài Sa quyết định chuyển giới.

Hoài Sa mượn tiền thi Hoa hậu Chuyển giới Hoài Sa mượn tiền thi Hoa hậu Chuyển giới.

Thiên Anh