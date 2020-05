Hồ Ngọc Hà trong ba tháng đầu mang thai đôi

Thời gian mang bầu, Hà Hồ không nhận show trình diễn âm nhạc. Cô chỉ tham gia hòa giọng cùng các nghệ sĩ ở dự án 'Thank You - Những chiến binh thầm lặng' để cảm ơn sự cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, công an, bộ đội, tình nguyện viên... tham gia chống dịch.