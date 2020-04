Han Sara bị fan 'phản đòn' cho ế thêm một năm

Tối 11/4, Han Sara tung MV Let me go - đánh dấu sự trở lại ở Vpop giữa thời điểm làng nhạc yên ắng vì Covid-19. Nữ ca sĩ đăng tải một status vui đùa trên trang cá nhân với nội dung: "Cầu trời cho bài Let me go top 1 trending. Con xin hứa nhịn có bồ thêm một năm".

Status sau khi đăng tải đã thu hút nhiều bình luận trêu chọc Han Sara. Trong khi một bộ phận tỏ ra lo lắng cho cô nàng vì "nhỡ top 1 thật mà crush tỏ tình thì sao?". Số ít bình luận khác lại thích thú cho rằng nữ ca sĩ đã "ế" 20 năm rồi nên "chắc cũng chẳng vấn đề gì".

FC đua nhau cày view cho Han Sara.

Để đáp lại, FC của Han Sara đã tích cực "cày view" bằng nhiều thiết bị để thần tượng thỏa được ước muốn. Fan chọc vui "để xem nếu thật thì Han Sara sẽ như thế nào". Hiện MV sau gần 24 giờ ra mắt nhận được gần nửa triệu lượt xem và vào top 40 thịnh hành YouTube.

Let me go đánh dấu sự trưởng thành cả về phong cách lẫn âm nhạc của Han Sara. Đây là bản pop ballad nhẹ nhàng, có chiều sâu hơn so với những bản hit trước đây nữ ca sĩ từng thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng viết cho giọng hát của Han Sara. Nội dung MV nói về cô gái đang trải qua cảm giác đau khổ, dằn vặt bên cạnh người yêu hiện tại của mình.

Han Sara hát về chuyện tình buồn trong MV.

"Gà cưng" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng cho biết, đây là MV gắn với nhiều chữ "nhất" kể từ khi đi hát: MV có nhiều bản phối nhất, MV ấp ủ lâu nhất, MV bị dời lịch quay nhiều nhất, MV bị dời lịch ra mắt nhiều nhất...

Han Sara gửi lời nhắn nhủ đến fan giữa Covid-19 rằng hãy ở nhà, giữ gìn sức khỏe và thưởng thức âm nhạc thư giãn với mình.