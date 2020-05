Hai mỹ nhân Việt từng dính nghi vấn hẹn hò Gil Lê

Từ dính như sam đến không còn thân thiết với Chi Pu

Nam tiến lập nghiệp từ 2014, Chi Pu dính nghi vấn hẹn hò Gil Lê. Cả hai xuất hiện tại các sự kiện lẫn cuộc sống đời thường. Năm 2015, họ cùng tham gia phim điện ảnh Yêu. Trong phim, họ có nhiều cảnh hôn ướt át, tình cảm. Cả hai được nhận xét "diễn như không".

Nói về cảnh nóng trong phim với Gil Lê, Chi Pu khẳng định cô phải đối mặt với không ít áp lực. Tuy nhiên, khi chia sẻ về mối quan hệ thực sự với Gil Lê, Chi Pu chỉ nói cô và Gil cũng như nhiều cặp bạn thân, luôn hỗ trợ, giúp đỡ đối phương trong công việc. Cả hai không ít lần giận dỗi nhưng mau chóng làm lành. Nêu quan điểm về tình yêu đồng giới, Chi Pu khẳng định "yêu là yêu thôi". Nếu đã có tình cảm, không nên để lỡ mà hối tiếc cả đời.

Gil Lê - Chi Pu từng như hình với bóng tại các sự kiện.

Không chỉ là cặp đôi nữ - nữ được yêu thích trên màn ảnh, ngoài đời, Chi Pu - Gil Lê nhiều lần bị bắt gặp trao cho nhau những cử chỉ tình tứ. Họ được khen đẹp đôi, hợp tác ăn ý trong công việc. Bị đồn thổi yêu nhau, bị soi mói không ít lần khiến cuộc sống bị đảo lộn nhưng cả hai vẫn đối mặt với dư luận một cách bình tĩnh. Họ khẳng định, tình cảm giữa hai người không còn là bạn bè thân thiết đơn thuần, cũng không hẳn là người yêu mà là người thương.

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 từng tâm sự, Gil Lê là người giúp đỡ, cưu mang thời điểm cô gặp nhiều khó khăn khi chuyển vào TP HCM sinh sống. Gil Lê là người bạn quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của cô. Fan mong chờ cặp đôi sẽ có cái kết viên mãn trong chuyện tình cảm thì bất ngờ, năm 2018, khi Chi Pu chính thức lấn sân sang ca hát, cô không còn xuất hiện bên Gil Lê. Cả hai dính nghi vấn rạn nứt.

Fan từng kỳ vọng cả hai là một cặp.

Tham dự một lễ trao giải cuối năm 2018, cả hai chạm mặt nhưng tỏ ra như người xa lạ, không quen biết. Sau lần tỏ thái độ lạnh nhạt, đến tháng 11/2019, Chi Pu bị phát hiện đã hủy kết bạn với Gil Lê, Hoàng Thùy Linh. Đây là thời điểm Gil Lê dính nghi vấn hẹn hò Hoàng Thùy Linh và cả hai xuất hiện tình tứ tại đám cưới của cặp đôi Ông Cao Thắng - Đông Nhi.

"Có những ngày bạn cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ như mình - hôm nay. Mình từng xem một đoạn clip và người ta nói rằng đừng bao giờ post tất cả những gì bạn nghĩ lên mạng. Mình đã luôn cố gắng chỉ thể hiện sự vui vẻ và tích cực, nhưng ngay lúc này đây, mình không thể chịu nổi nữa. Mình thực sự đang cảm thấy rất tồi tệ. Có ai hiểu được chứ?", Chi Pu đăng dòng trạng thái ẩn ý. Tuy nhiên, cô giữ im lặng khi được truyền thông đặt câu hỏi về mối quan hệ với Gil Lê.

Đầu tháng 1 năm nay, Gil Lê bị phát hiện hủy theo dõi Chi Pu trên Instagram. Ca sĩ tomboy im lặng và chưa từng một lần lên tiếng về mối quan hệ của mình với Chi Pu.

Những ngày gần đây, Chi Pu - Gil Lê bị cho là liên tục ám chỉ nhau thông qua những dòng chia sẻ trên mạng xã hội. Thực hiện dự án Chi Pu's Greatest Show trên YouTube cá nhân, Chi Pu dành thời gian để nói về cay đắng trong một mối tình đáng nhớ. Chi Pu thú thực từng yêu đâm đầu, thậm chí từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn nhưng rồi "vỡ mộng" vì đối phương không quan tâm. Khi cô quyết định debut làm ca sĩ, người yêu cũng không ủng hộ. Cả hai nhiều lần cãi vã. Chi Pu từng "ghen bóng, ghen gió" khi thấy đối phương thân mật cùng người khác. Cứ thế, khoảng cách giữa họ ngày càng xa, dần "giết chết" mối quan hệ.

Dù không nhắc tên người yêu cũ, câu chuyện của Chi Pu khiến nhiều người nghĩ đến Gil Lê. Sau câu chuyện của Chi Pu, Gil Lê chia sẻ status ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy làm một người tốt ngoài đời thật thay vì trên mạng xã hội - PV). Câu nói rơi vào thời điểm mối quan hệ bị đồn tan vỡ lâu nay giữa Chi Pu - Gil Lê được khui lại, khiến nhiều người quan tâm.

Ngay sau đó, Chi Pu phản hồi: "Chưa phải lúc hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng. Nhưng một khi đã chọn cách nói ra thì sẽ nói thẳng và thật. Ai cũng có mắt để nhìn, trái tim để cảm, nếu không đủ chân thành sẽ bị nhìn thấu ngay. Đôi khi, sự thật sẽ làm người này, người kia thấy nhột, nhưng thà vậy chứ mình tuyệt đối không bao giờ bóng gió nói điều xấu xí về ai. Luôn học cách đối mặt một cách chân thành và thẳng thắn". Động thái của hai người làm dấy lên nghi ngờ "đá xéo" nhau.

Lộ nhiều bằng chứng hẹn hò với Hoàng Thùy Linh

Nghi vấn Hoàng Thùy Linh bí mật hẹn hò Gil Lê dấy lên từ đầu tháng 9/2019 khi cả hai có nhiều hình ảnh thân mật được lan truyền. Khi Hoàng Thùy Linh ra Hà Nội làm biên đạo tiết mục Để Mị nói cho mà nghe cho Lan Phương, Thu Quỳnh, Bảo Hân, Thúy Hà biểu diễn ở VTV Awards 2019, Gil Lê bị bắt gặp ngồi ở xa, chờ nữ ca sĩ làm việc.

Sinh nhật của Hoàng Thùy Linh năm ngoái được tổ chức tại nhà Gil Lê. Giọng ca sinh năm 1988 cũng xuất hiện trong tiệc mừng sinh nhật mẹ Gil Lê sau đó. Cô còn chuẩn bị bó hoa ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật má". Đặc biệt, khi góp mặt trong một sự kiện tại TP HCM hôm 19/10, dù không xuất hiện cùng trên thảm đỏ và hạn chế nói chuyện để tránh gây chú ý, nhiều khán giả vẫn phát hiện hai người đeo nhẫn đôi.

Gil Lê dính nghi vấn hẹn hò Hoàng Thùy Linh.

Những lần tụ tập cùng nhóm bạn thân, cặp đôi thường xuyên đứng cạnh, có nhiều hành động thân thiết. Trong lần livestream gần đây, khi được Trấn Thành hỏi chuyện tình cảm, Gil Lê thừa nhận "đang hẹn hò". Khi Hoàng Thùy Linh chuyển về nhà mới, ở tất cả những bữa tiệc luôn có sự xuất hiện của Gil Lê. Cả hai ngồi cạnh, thoải mái chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Chia sẻ với iOne, đại diện truyền thông của Hoàng Thùy Linh khẳng định không có chuyện nữ ca sĩ hẹn hò Gil Lê. "Không hiểu vì sao bây giờ mọi người lại nhạy cảm và dễ hiểu lầm như vậy. Linh và Gil chơi thân cùng nhau đã được gần 10 năm. Chuyện chụp ảnh chung, đi chơi cùng hay dùng đồ đôi là chuyện hết sức bình thường. Tôi dám khẳng định, trong showbiz này, không ai nữ tính, đàn bà bằng Hoàng Thùy Linh", người này nói.

Quản lý của nữ ca sĩ tiết lộ, Hoàng Thùy Linh hiện độc thân. Cô chưa muốn yêu vì mải mê tập trung cho các dự án âm nhạc sắp tới. Về phía Gil Lê, cô chọn cách im lặng.

Anh Minh