H'Hen Niê từng dùng ứng dụng hẹn hò để làm quen trai Tây

Thường xuyên đi phượt bằng xe máy

H'Hen Niê kể, cô nhiều lần tự chạy xe máy từ TP HCM về Đắk Lắk với quãng đường gần 400 km mỗi khi thấy buồn chán, căng thẳng. Lần đầu tiên cô đi phượt là khi bị loại khỏi cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Vì không có điện thoại dò đường, cô in bản đồ từ máy tính để vạch sẵn đường về. Một lần khác, trên đường về, cô lạc vào một khu công nghiệp tại Bình Dương. Khi đó, đồng hồ điểm 3h sáng. May mắn, cô gặp được một cặp vợ chồng chỉ đường. Mỗi năm cô về nhà hai lần bằng xe máy dịp nghỉ hè và Tết. Cô cũng thích đi xe máy đến miền Tây vì ở đây cô có bạn thân, không khí lại trong lành.