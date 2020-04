Đông Nhi bị chỉ trích vì 'ủng hộ keo kiệt'

Sau khi ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi fan, đồng nghiệp chung tay đóng góp để mua máy lọc nước biển thành nước ngọt, giúp người dân miền Tây chống hạn mặn, hôm 13/3, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng tuyên bố gửi tặng 50 triệu đồng. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ ảnh biên lai chuyển tiền với nội dung "gia đình Nhi - Thắng mang nước về miền Tây".

Đông Nhi chia sẻ, Covid-19 chưa đi qua thì thiên tai ập đến với đồng bào miền Tây. Việc đóng góp là hành động thiết thực nhất hiện giờ mà cô và chồng có thể góp sức cùng bà con. Của ít lòng nhiều, cô muốn được chia sẻ khó khăn với bà con và lan tỏa yêu thương. Cô mong người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm vượt qua khó khăn này và kêu gọi những ai có khả năng, cùng góp sức vào tài khoản của Thủy Tiên để nhanh chóng đem nguồn nước sinh hoạt đến bà con.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Việc vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng ủng hộ 50 triệu đồng cho bà con miền Tây chống hạn mặn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần khán giả cho rằng hành động của Đông Nhi và chồng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Tuy nhiên, không ít người dùng Facebook mỉa mai và cho rằng Đông Nhi keo kiệt, đóng góp quá ít so với những sao Việt khác. Thậm chí, một bộ phận còn nhắc lại đám cưới rình rang của cặp đôi. "Đám cưới phô trương nhất showbiz nhưng ủng hộ thảm nhất showbiz", một tài khoản bình luận.

Trước những ý kiến chỉ trích vợ chồng Đông Nhi keo kiệt dù có thu nhập lớn, Tuấn Hưng lên tiếng bênh vực. Nam ca sĩ cho rằng từ thiện là tự nguyện làm việc có ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội. Do đó, việc đóng góp là tùy tâm mỗi người.

"Bản thân tôi, lúc có mình làm nhiều và cũng có lúc chỉ là chút tấm lòng có thể. Không có quy tắc nhất thiết một đại gia một lần làm từ thiện thì phải tiền tỷ hay một nghệ sĩ khi ra mặt phải tiền trăm, còn một người văn phòng hay những công việc khác thì bao nhiêu cũng được", anh nêu quan điểm.

Tuấn Hưng bênh vực vợ chồng Đông Nhi.

Tuấn Hưng cho biết, anh thấy vô lý khi nhiều người bình luận, tự đại diện cho người dân miền Tây nói "không thèm nhận". "Nghệ sĩ hay gì đi nữa thì cũng là một công dân. Một công dân như bao nhiêu công dân khác. Chỉ khác chút là công việc khi đã nổi tiếng thì kiếm tiền nhàn hơn một chút. Nhưng mong các bạn hiểu chúng tôi cũng vất vả ít nhất hơn 15-20 năm mới được như vậy. Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng đã nói: Của ít lòng nhiều", anh chia sẻ.

Theo Tuấn Hưng, cặp đôi có những suy nghĩ riêng nên gửi bao nhiêu tiền đóng góp vào quỹ cũng đáng trân trọng. Anh cho rằng thời điểm này tất cả phải đoàn kết, cùng chung tay ủng hộ đồng bào thay vì soi mói, chì chiết người khác.

Ngày 6/3, hạn mặn vượt mốc lịch sử 2016, 5 tỉnh gồm Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp, tập trung ứng phó. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay miền Tây có khoảng 20.000 ha lúa bị mất trắng do hạn mặn, bằng khoảng 7% so với năm 2016. Theo dự báo, tình trạng hạn mặn còn kéo dài hơn một tháng vì trong tháng 3, dòng chảy sông Mekong từ thượng lưu về Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng vẫn ở mức rất thấp.

Nhiều nghệ sĩ quyên góp, giúp người dân miền Tây vượt qua cơn hạn mặn. Hồ Ngọc Hà tài trợ một tỷ đồng tiền mặt cùng ba hệ thống lọc nước trị giá tương đương. Phi Nhung tặng 50 bồn chứa nước, 500 lít nước ngọt, tổng giá trị 100 triệu đồng cho người dân xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Cô tặng thêm 100 triệu đồng cho một chùa tại Chợ Gạo, Tiền Giang làm kinh phí khoan giếng tầng sâu, phục vụ bà con.

Việt Hương mua máy lọc nước tặng huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giá 38 triệu đồng và đang khảo sát để tặng thêm khoảng 3 máy ở các tỉnh bị hạn mặn nặng. Ngọc Trinh góp 200 triệu đồng giúp bà con miền Tây. Đại Nghĩa tặng 14 máy lọc nước cho nông dân Bến Tre. Riêng Thủy Tiên, cô quyên góp 50 triệu đồng và kêu gọi ủng hộ được hơn 7 tỷ đồng. Với số tiền hơn 7 tỷ đồng, cô sẽ giúp đỡ được ít nhất 12 vùng dân ở các tỉnh miền Tây.

Thiên Anh