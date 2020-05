Cô gái Việt xuất hiện ở BXH thuộc hệ thống Billboard

Trên bảng xếp hạng quốc tế Billboard, ở hạng mục Billboard Adult Contemporary Indicator Chart xuất hiện một cái tên người Việt ở vị trí 21. Đó là ca khúc Còn gì để mất (tên tiếng Anh là I’ll Give My Soul) do Đặng Mai Phương thể hiện. Ca khúc xếp sau The Man của Taylor Swift (vị trí 20) và đứng trên hai bậc so với Everything I wanted của ngôi sao Billie Eilish (vị trí thứ 23).

Đây được xem là thành tích đáng nể của một nghệ sĩ trẻ độc lập như Đặng Mai Phương. Trước đó, Việt Nam mới chỉ có một nghệ sĩ duy nhất xuất hiện ở hệ thống BXH âm nhạc Billboard - là Mỹ Tâm - với album Tâm 9 - từng vào "Top 10 album trên bảng xếp hạng Billboard Thế giới (World Albums)".

Ca khúc Việt trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard.

Còn gì để mất là phần OST của dự án điện ảnh Trưng Vương (She Kings) - phim lấy bối cảnh Việt Nam 2.000 năm trước, quanh cuộc đời hai nữ tướng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị. Dự án do Trương Ngọc Ánh và Janet Ngô ấp ủ trong suốt 4 năm, được quảng bá suốt thời gian qua.

Bài hát được viết dành cho nữ tướng Bát Nàn (nhân vật dưới thời Hai Bà Trưng) với tiết tấu dồn dập, nhiều quãng thể hiện sự cao trào và khắc họa tinh thần nữ quyền. Khác với những ca khúc thuộc thể loại hùng ca - lịch sử thường thấy, ca từ của Còn gì để mất mang đến cảm giác mới mẻ, phù hợp với khán giả trẻ.

NSX Janet Ngô cho hay: "Sau quá trình casting giọng hát, Đặng Mai Phương được chọn vì phù hợp với nữ tướng Bát Nàn. Trong lịch sử, nữ tướng này mang nỗi đau khi mất chồng sắp cưới, lại bị Tô Định truy bắt về làm thê thiếp nên đã vùng khỏi vòng vây. Nhưng nỗi đau này vẫn là quá lớn dù sau đó, bà đã ở ẩn tại chùa Tiên La. Bà cố gắng không để bản thân rơi vào sự tiêu cực của thù hận".

"Với chúng tôi, đây không chỉ là một niềm vui to lớn và đáng trân trọng mà còn là động lực để thực hiện các kế hoạch tiếp theo", NSX Trương Ngọc Ánh chia sẻ thêm.

Trước đó, ê-kip Trưng Vương quyết định bắt tay với hãng đĩa Concore Entertainment - trực thuộc nhà phát hành Sony Music để đưa soundtrack OST Trưng Vương tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế. Đây cũng là hãng đĩa từng đăng tải và quảng bá cho MV Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP) trên trang chủ của mình.

Nhà phát hành Sony Music/Concore Entertainment đã dùng bản tiếng Anh của Còn gì để mất nhằm quảng bá rộng hơn ở thị trường Bắc Mỹ. Đại diện cho hay: "Tôi yêu bài hát này. Nó rất hay và giọng của Mai Phương cũng cuốn hút. Điểm mấu chốt trong bài hát là có thể kết nối mọi người".

Đặng Mai Phương trong hình tượng nữ tướng Bát Nàn.

Billboard Adult Contemporary Indicator Chart là BXH được tổng hợp hàng tuần bởi tạp chí Billboard nhằm liệt kê các bài hát phổ biến nhất trên các đài phát thanh đương đại tại Mỹ. BXH này lần đầu tiên ra mắt công chúng vào ngày 17/7/1961.