Chi Pu - Gil Lê bị nghi 'đá xéo' nhau khi không còn thân thiết

Gần đây, Chi Pu thực hiện dự án Chi Pu's Greatest Show trên YouTube cá nhân. Tập 1, cô dành thời gian để nói về cay đắng trong một mối tình đáng nhớ. Chi Pu thú thực từng yêu đâm đầu, thậm chí từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn nhưng rồi "vỡ mộng" vì đối phương không quan tâm. Khi cô quyết định debut làm ca sĩ, người yêu cũng không ủng hộ. Cả hai nhiều lần cãi vã. Chi Pu từng "ghen bóng, ghen gió" khi thấy đối phương thân mật cùng người khác. Cứ thế, khoảng cách giữa họ ngày càng xa, dần "giết chết" mối quan hệ.

Dù không nhắc tên người yêu cũ, câu chuyện của Chi Pu khiến nhiều người nghĩ đến Gil Lê. Cả hai từng rất thân thiết, bị đồn yêu nhau nhưng gần đây không còn đi chung đường.

Chi Pu - Gil Lê thuở còn thân thiết.

Sau câu chuyện của Chi Pu, Gil Lê chia sẻ status ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy làm một người tốt ngoài đời thật thay vì trên mạng xã hội). Câu nói rơi vào thời điểm mối quan hệ bị đồn tan vỡ lâu nay giữa Chi Pu - Gil Lê được khui lại, khiến nhiều người quan tâm.

Ngay sau đó, Chi Pu phản hồi: "Chưa phải lúc hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng. Nhưng một khi đã chọn cách nói ra thì sẽ nói thẳng và thật. Ai cũng có mắt để nhìn, trái tim để cảm, nếu không đủ chân thành sẽ bị nhìn thấu ngay. Đôi khi, sự thật sẽ làm người này, người kia thấy nhột, nhưng thà vậy chứ mình tuyệt đối không bao giờ bóng gió nói điều xấu xí về ai. Luôn học cách đối mặt một cách chân thành và thẳng thắn".

Động thái của hai người làm dấy lên nghi ngờ "đá xéo" nhau.

Tin đồn Gil Lê yêu Chi Pu rộ lên từ năm 2012-2013. Họ tạo nên hình ảnh đẹp, được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình nhưng chưa bao giờ xác nhận rõ ràng. Vốn đi đâu cũng có nhau, công khai ủng hộ đối phương, thế nhưng khoảng gần 3 năm nay, cả hai bị đồn mâu thuẫn. Họ không cùng xuất hiện ở sự kiện, bỏ theo dõi trên mạng xã hội hay từ chối nhắc về đối phương trong mọi trường hợp.