Ảnh thời trẻ 'như tài tử Hong Kong' của bố Huyền My

Huyền My kể, vì đẹp trai nên tiêu chuẩn chọn bạn gái của bố Huyền My thời trẻ khá cao. Có lần, ông về Việt Nam chơi vài tháng và được một người bạn hứa sẽ giới thiệu cho mẹ Huyền My - "một cô hot girl trường Trần Phú". "Người giới thiệu ban đầu nói với bố tôi là sáng sớm, hãy đứng ở cửa nhà mẹ, xem mặt mũi có ưng hay không thì mới tính tiếp. Đến hôm sau, bố tôi về, giãy đành đạch và nói nhất quyết 'không lấy chị già ấy đâu'. Sau này khi tìm hiểu kỹ càng hơn, bố mới phát hiện ra, cái 'chị già' hôm bố gặp là cô dọn nhà, còn mẹ hôm đấy đi vắng. Sau này ông bà nội tôi sang hỏi vợ cho bố, không dám để bố đi một mình", Huyền My tâm sự.