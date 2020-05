An Vy trút bỏ áp lực khi tái xuất sau 2 năm

An Vy là diễn viên trẻ nổi lên nhờ series phim Em của anh, đừng là của ai của FapTV. Với gương mặt sáng, toát lên vẻ ngọt ngào, An Vy còn từng xuất hiện trong các MV của ca sĩ Việt. Tuy nhiên, 2 năm qua An Vy đã rời khỏi FapTV và ít tham gia nghệ thuật.