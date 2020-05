4 thành viên D1verse tổ chức mini liveshow online

Tối 6/5, nhóm D1verse quay một video mini liveshow online hát các bài nhạc phim và giới thiệu nội dung một số bộ phim yêu thích cho các fan trên VLive. Trong đó, bốn chàng trai thể hiện lại bài hát Ngày chưa giông bão trong phim Người bất tử, Nơi mình dừng chân (nhạc phim Chị trợ lý của anh), Cánh hoa tàn (phim Mẹ chồng), Có chàng trai viết lên cây (nhạc phim Mắt biếc), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (nhạc phim cùng tên), Let's it go (nhạc phim Frozen), My heart will go on (nhạc phim Titanic)...

Từ trái sang phải: Đức Ứng, Huỳnh Hồng Phú, An Quang Huy và Minh Hoàng.

Khi nhắc tới bộ phim nổi tiếng dành cho lứa tuổi học trò High school musical của Mỹ, An Quang Huy khiến các thành viên trong nhóm ngưỡng mộ, anh kể: "Em nhớ là đợt học đại học, trong câu lạc bộ, em từng dựng một tiết mục trong phim và diễn ở trường". Ba chàng trai còn lại đều trầm trồ và vỗ tay tán thưởng "đàn em".

Bên cạnh đó, nhóm D1verse còn tóm tắt nội dung chính của các bộ phim để fan có thể hiểu thêm và tìm xem trên mạng. Bốn chàng trai kể ngày còn nhỏ, họ say mê những bộ phim siêu nhân. An quang Huy không thể quên bộ phim Siêu nhân điện quang vì con quái vật trong đó rất kỳ dị. Anh tiết lộ: "Chúng thực sự ám ảnh và em rất sợ, nhất là con quái vật ma máy tính, người vằn vằn". Huỳnh Hồng Phú ấn tượng với bộ phim đó tới tận bây giờ vì nhiều tập rất kinh dị và không dám xem.

Bốn chàng trai có cơ hội thể hiện giọng hát "live" ấm áp.

Trong suốt buổi quay, bốn thành viên của nhóm D1verse có cơ hội khoe giọng hát ngọt ngào, khả năng hát "live" tốt và thể hiện được nhiều thể loại nhạc khác nhau. Ngoài ra, Huỳnh Hồng Phú, Đức Ứng, An Quang Huy và Minh Hoàng không ngừng kêu gọi khán giả comment, thả tim. Họ còn cẩn thận yêu cầu fan không nên vừa xem, vừa học, phải thật tập trung để đạt kết quả tốt cuối kỳ.

Hải My