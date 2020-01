Tài tử 'Titanic' cứu người khỏi chết đuối

Ngày 30/12/2019, Leonardo DiCaprio đi du lịch cùng bạn bè và tình trẻ kém 23 tuổi ở gần đảo St. Barts. Khi đang nghỉ ngơi trên du thuyền, Leonardo và mọi người nhận được cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm người đàn ông quốc tịch Pháp, 24 tuổi, bị say và ngã xuống biển

Nam diễn viên và thuyền trưởng đã quyết định tham gia công cuộc tìm kiếm. Vài giờ sau, họ tìm thấy chàng trai bị mất tích khi anh ta đang vẫy tay ra hiệu cứu giúp. Leo và bạn bè đã kịp thời cứu anh chàng khoảng một tiếng trước khi mặt trời lặn và một cơn mưa lớn đang chuẩn bị kéo đến.

Tàu của Leo là đoàn duy nhất tìm kiếm đúng khu vực người đàn ông bị dạt đến. Người này đã phải ngâm nước khoảng 11 tiếng trước khi được phát hiện. Cả đoàn cảm thấy hạnh phúc vì giải cứu thành công. Thuyền trưởng gọi cơ hội sống sót của người đàn ông này là "một trên một triệu, giống như trúng xổ số hai lần".

Theo Sun, người đàn ông này tên Victor. Sau khi được kéo lên bờ, Vitor khóc nức nở, nói: "Lẽ ra tôi đã chết". Anh nghĩ rằng mình đang nằm mơ vì được cứu bởi diễn viên nổi tiếng nhất thế giới.

Hình chụp Leo tại St. Barts ngày cuối năm, vài giờ sau khi cứu người thành công. Ảnh: BackGrid.

Một tuần sau sự cố trên, Leonardo DiCaprio trở lại Hollywood để tham dự Quả Cầu Vàng 2020. Tại đây, anh được đề cử giải Nam chính xuất sắc cho bộ phim Once Upon a Time in Hollywood. Tuy nhiên, anh để tuột mất giải này vào tay Taron Egerton cho phim Rocketman. Brad Pitt, bạn diễn trong phim của Leo, giành được giải Nam phụ xuất sắc. Trong bài phát biểu nhận giải, Pitt cảm ơn Leo đã giúp mình nhận được giải thưởng kèm lời trêu chọc: "Tôi sẽ chia cho cậu tấm bè" (ý muốn nhắc đến phim cảnh Jack - do Leo thủ vai và nhân vật Rose đang bám vào một tấm bè giữa biển khơi ở cuối phim Titanic).

Thúy Anh (Theo Sun, People, Mail)