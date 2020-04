Sao phim 'Game of Thrones' nhiễm nCoV

Trên Instagram, Hivju viết: "Rất tiếc phải nói là hôm nay tôi đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Gia đình tôi đang tự cách ly tại gia. Sức khỏe của chúng tôi vẫn tốt. Tôi chỉ có triệu chứng cảm nhẹ". Anh khuyên mọi người nên rửa tay, giữ khoảng cách 1,5 mét khi tiếp xúc với nhau và đi kiểm dịch. "Hãy làm mọi điều có thể để ngăn virus lây lan. Hợp sức với nhau, chúng ta có thể chống lại virus này và ngăn chặn khủng hoảng tại các bệnh viện", anh viết thêm.

Hivju trong phim 'Game of Thrones'.

Trước đó vài tiếng, tài tử Idris Elba cũng thông báo đã nhiễm bệnh mà không có bất kỳ triệu chứng nào. Anh đang cách ly tại nhà. Vợ anh chưa xét nghiệm và cũng chưa có biểu hiện nào của bệnh.

Kristofer Hivju, 41 tuổi, là nam diễn viên người Na Uy. Anh nổi tiếng nhất với vai diễn thủ lĩnh râu đỏ Tormund GIantsbane trong loạt phim Game of Thrones của HBO và vai Connor Rhodes trong The Fate of the Furious.

3 tuần trước, anh được xác nhận sẽ tham gia vào season 2 của The Witcher - loạt phim truyền hình ăn khách của Netflix. Phim đã bắt đầu sản xuất tại Anh, dự kiến ra mắt năm 2021. Nhà sản xuất chưa lên tiếng về việc Hivju nhiễm bệnh có ảnh hưởng gì đến đoàn phim và lịch trình hay không.

Thúy Anh