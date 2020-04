Sao phim 'Black Widow' bị bắt nạt trên Instagram

Ngày 6/4, Florence đăng ảnh bạn trai Zach Braff đang nằm cạnh cún cưng lên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật. Nhưng cô cho biết có đến "70% là bình luận tiêu cực và độc hại", nhiều đến nỗi cô phải khóa bình luận.

Ảnh bạn trai Florence đăng trên Instagram.

Ngày 9/4, nữ diễn viên 24 tuổi đăng video lên Instagram để đáp trả. Cô nói: "Tôi không cho phép hành vi bắt nạt xuất hiện trên trang cá nhân của mình. Nó khiến tôi rất buồn. Trong thời gian này (Covid-19) đáng lẽ chúng ta cần sát cánh, ủng hộ lẫn nhau và dành tình yêu thương cho mọi người. Thế giới đang chết dần, thế mà một vài người lại đi bắt nạt người khác không cần lý do".

"Không biết từ khi nào bắt nạt trên mạng lại trở thành mốt. Tôi hy vọng mọi người luôn giữ được tinh thần tích cực. Những ai không đồng ý với tôi thì có thể hủy theo dõi", Florence nói thêm.

Florence Pugh. Ảnh: AP.

Cô không phải người nổi tiếng duy nhất bị bắt nạt trên mạng. Trước đây, các diễn viên phim The Walking Dead cũng phải dừng dùng mạng xã hội sau khi hàng loạt bình luận tiêu cực phủ kín thông báo trang cá nhân của họ. Ngôi sao gốc Việt phim Star Wars, Kelly Marie Tran, cũng là nạn nhân.

Florence Pugh sinh năm 1996, là diễn viên người Anh. Cô nổi tiếng với các phim Midsommar, Fighting With My Family, The Falling. Sắp tới, cô sẽ hóa thân thành điệp viên Yelena Belova trong bom tấn Black Widow của vũ trụ điện ảnh Marvel, dự kiến phát hành ngày 6/11.

Black Widow trailer Trailer 'Black Widow'.

Thúy Anh