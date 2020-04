Pink và con trai 3 tuổi nhiễm nCoV

Trên Instagram và Twitter, nữ ca sĩ viết: "Hai tuần trước, tôi và con trai ba tuổi Jameson đã xuất hiện các triệu chứng của Covid-19. May mắn là các bác sĩ chăm sóc cho chúng tôi có bộ test và phát hiện kết quả dương tính. Cả nhà tôi đã cách ly tại gia suốt hai tuần qua theo chỉ dẫn của bác sĩ. Mấy hôm trước, chúng tôi xét nghiệm lại và hiện đã âm tính".

Bức ảnh Pink và con trai Jameson được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Pink cùng ông xã Carey Hart và hai con đang sống tại Westside, Los Angeles - nơi đang bị thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm nCoV. Giám đốc Dịch vụ Y tế Cộng đồng của Los Angeles, Barbara Ferre, nói mục tiêu tuần tới của họ là xét nghiệm cho 10.000 cư dân. Hiện đã có khoảng 20.000 người được xét nghiệm.

Pink bức xúc chỉ trích chính quyền trong công tác đối phó với dịch. Cô viết: "Căn bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến cả người già và trẻ, khỏe mạnh và ốm yếu, người giàu và người nghèo. Việc xét nghiệm cần được làm miễn phí và dễ dàng hơn để bảo vệ trẻ em, gia đình và cả cộng đồng".

Để chung tay chống dịch, nữ ca sĩ đã quyên góp 1 triệu USD để hỗ trợ cho các nhân viên y tế tuyến đầu. "Tôi quyên góp 500.000 USD cho Quỹ khẩn cấp của Bệnh viện Đại học Temple ở Philadelphia - nơi mẹ tôi đã làm việc 18 năm. Ngoài ra, tôi tặng 500.000 USD nữa cho Quỹ khủng hoàng Covid-19 của Thị trưởng thành phố Los Angeles", Pink viết. Cô gửi lời cảm ơn các y bác sĩ trên toàn thế giới và nhấn mạnh mọi người hãy ở nhà.

Pink và con trai 3 tuổi nhiễm nCoV Ca khúc nổi tiếng của Pink, 'Just give me a reason'.

Pink tên thật là Alecia Beth Moore, luôn nổi bật với phong cách khác biệt và sở hữu màu sắc âm nhạc cá tính. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 1995 và nổi tiếng từ năm 2000 khi phát hành album đầu tay Can't Take Me Home. Dòng nhạc mà Pink theo đuổi là pop, rock. Nữ ca sĩ hiện có trong tay 2 giải Grammy cho ca khúc Lady Marmalade và Trouble.

>>> Xem thêm: Những người nổi tiếng công khai dương tính nCoV

Thúy Anh