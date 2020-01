Những nhân vật gây ồn ào nhất làng sao Âu Mỹ 2019

Người hâm mộ chứng kiến một năm đầy 'drama' của các ngôi sao như Taylor Swift, Justin Bieber, Miley Cyrus, Shawn Mendes...

1. Justin Bieber - Hailey Baldwin

Cuộc hôn nhân của Justin Bieber và Hailey Baldwin vẫn luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng fan quốc tế. Kể từ khi hẹn hò và đăng ký kết hôn hồi tháng 9/2018, cặp sao vẫn xuất hiện thắm thiết bên nhau, chứng minh tình yêu mặn nồng.

Mặc dù vậy, Justin Bieber vẫn thỉnh thoảng khiến hội shipper Jelena (Justin Bieber - Selena Gomez) "nuôi hy vọng" với những phát ngôn nhắc đến tình cũ. "Tôi thực sự yêu quý Selena, cô ấy sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, nhưng giờ tôi rất yêu vợ tôi và cô ấy chắc chắn là điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi trong đời", Justin Bieber khẳng định hồi tháng 3.

Thỉnh thoảng, cánh truyền thông lại được phen gây sốc với những tin đồn ly hôn của cặp đôi. Bất chấp những săm soi, đồn đoán của dư luận, Justin Bieber luôn dành những lời yêu thương nhất gửi đến Hailey Baldwin. Anh khẳng định Hailey đã hỗ trợ anh rất nhiều trong cuộc sống và trong thời gian mắc bệnh trầm cảm, tuyên bố rằng cuộc hôn nhân với Hailey là chương tuyệt vời của cuộc đời.

Sau nhiều lần trì hoãn, Justin và Hailey đã tổ chức lễ cưới vào 30/9 tại một khu resort thuộc Nam Carolina (Mỹ). Theo truyền thông, mặc dù Justin có chút lo lắng vì không làm bản hợp đồng trước hôn nhân với Hailey, nam ca sĩ tự tin anh sẽ không bao giờ chia tay vợ.

2. Taylor Swift

2019 là năm hoạt động chăm chỉ của Taylor Swift sau thời gian dài "mải mê yêu đương". Không còn là "rắn chúa" với những màn đấu khẩu ồn ào, Taylor trở nên "hiền" một cách lạ thường, thậm chí còn hợp tác với "địch thủ" Katy Perry trong MV You Need To Calm Down. Mặc dù vậy, với một người có "số thị phi" như cô nàng, chắc chắn không thể thiếu những sự việc gây ồn ào.

Hồi tháng 7, Taylor Swift gây chấn động với bức tâm thư dài, lên án bản hợp đồng "nô lệ" với hãng đĩa cũ Big Machine Records. Nữ ca sĩ lên án nhà sáng lập Scott Borchetta chèn ép, tố cáo Scooter Braun (quản lý Justin Bieber, Ariana Grande...) bắt nạt cô và giờ đây lại thâu tóm, kiểm soát các thành quả âm nhạc trong suốt sự nghiệp của nữ ca sĩ. Sự việc xảy ra sau khi Scooter Braun mua lại Big Machine Label Group từ người sáng lập Scott Borchetta với thỏa thuận trị giá 300 triệu USD. Từ thời điểm này, Scooter được quyền sở hữu danh mục 6 album cũ của Taylor. Việc ký các chứng nhận, lợi nhuận thu được từ 6 album cũ cũng sẽ do nhà quản lý nổi tiếng này quyết định.

Vụ ồn ào khiến làng nhạc Âu Mỹ chia làm nhiều phe, với những tranh cãi căng thẳng. Justin Bieber, Hailey Baldwin đứng về phía Scooter Braun và nhận nhiều chỉ trích từ netizen. Trong khi đó, đông đảo đồng nghiệp ủng hộ Taylor Swift.

Đến tháng 11, lùm xùm tranh chấp bản quyền bài hát giữa Taylor Swift với Scott Borchetta và Scooter Braun lại được đẩy lên đỉnh điểm. Taylor viết tâm thư cầu cứu, tố cáo hành động chèn ép của Scott Borchetta - Scooter Braun đối với sự nghiệp của cô. Nữ ca sĩ dự định trình diễn loạt hit cũ tại lễ trao giải American Music Awards diễn ra ngày 25/11. Tuy nhiên, kế hoạch này phải hủy bỏ vì động thái từ Scooter Braun và Big Machine. Nguyên nhân mà họ đưa ra đề cập đến việc nếu Taylor hát lại các bài cũ sẽ đồng nghĩa với việc "re-recording" (thu âm lại) trước thời hạn cô được cho phép vào 2020. Taylor Swift cầu xin sự giúp đỡ của mọi người trong việc lên tiếng đấu tranh cùng cô.

Trong khi đó, phía Big Machine Records lại khẳng định không hề cấm Taylor thể hiện những ca khúc cũ, bằng chứng là cô vẫn trình diễn bản hit năm 2014 Shake It Off trên chương trình Good Morning America. Họ cho rằng, động thái của Taylor nhằm điều hướng dư luận và khiến họ rơi vào thế bất lợi. Đến nay cuộc chiến pháp lý giữa nữ ca sĩ và Big Machine Records vẫn chưa có hồi kết.

3. Shawn Mendes - Camila Cabello

Nếu chọn ra một cặp sao khiến fan "mệt mỏi" nhất năm nay thì danh hiệu này không thể thuộc về ai khác ngoài Camila Cabello - Shawn Mendes. Tin đồn hẹn hò của hai người dấy lên từ tháng 6 sau khi MV Señorita ra mắt. Camila tuyên bố chia tay bạn trai cũ Matthew Hussey chỉ vài ngày trước đó khiến cả hai bị nghi ngờ dàn dựng tình cảm. Thời gian sau đó, Camila và Shawn liên tục xuất hiện bên nhau nhưng lại nói rằng "chúng tôi chỉ là bạn thân", khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về mối quan hệ. Cả hai cũng nhận nhiều ý kiến tranh cãi về hành động ôm hôn thân mật quá đà, gây phản cảm trong mắt công chúng.

Mãi đến tháng 9, Shawn Mendes mới chịu thừa nhận chuyện yêu đương với "cô bạn thân". Hồi tháng 12, Camila Cabello phát hành album Romance, trong đó có ca khúc First Man. Qua ca khúc lấy cảm hứng từ bạn trai, cô một lần nữa khẳng định chuyện hẹn hò với Shawn Mendes không phải là dàn dựng bởi bản thân "đang trong mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của đời mình".

4. Miley Cyrus - Liam Hemsworth

Một trong những chuyện tình tan vỡ trong 2019 khiến fan tiếc nuối nhất chính là Miley Cyrus - Liam Hemsworth. Tưởng như hai ngôi sao đã có một cái kết ngọt ngào sau 10 năm sóng gió, thì chỉ 7 tháng sau "đám cưới cổ tích" hồi tháng 12/2018, cặp đôi tuyên bố chia tay. Đại diện Miley cho biết hai người đồng ý "đường ai nấy đi" là quyết định tốt nhất cho mỗi người.

Trước nhiều chỉ trích của dư luận vì những hành động bốc đồng, đặc biệt là chuyện hẹn hò đồng giới sau khi ly hôn Liam, Miley đã phải đăng đàn trên trang cá nhân. Cô thừa nhận bản thân không hề hoàn hảo, từng nghiện ngập, nổi loạn khi còn trẻ nhưng chưa bao giờ lừa dối kể từ khi tái hợp với Liam Hemsworth. Trong khi Miley gây ồn ào hậu ly hôn, chồng cũ của nữ ca sĩ khá im hơi lặng tiếng. "Tôi cầu mong cô ấy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc", anh nói trên Instagram.

Tưởng như Miley Cyrus đã "chán ngấy" đàn ông sau cuộc hôn nhân với Liam để chuyển sang yêu nữ giới, cô lại khiến fan sửng sốt với mối quan hệ nhanh chóng với nam ca sĩ kém tuổi Cody Simpson. Trong một buổi livestream hồi tháng 10, Miley lại gây tranh cãi vì phát ngôn có ý "đá đểu" Liam. Cô cho biết trải nghiệm tồi tệ với những bạn trai cũ trong quá khứ khiến cô nhầm lẫn về xu hướng tính dục của mình. Nữ ca sĩ cho biết trong cuộc đời cô mới chỉ hẹn hò với một "người đàn ông tốt" duy nhất đó chính là Cody. Hiện tại Miley đã chuyển về sống cùng bạn trai mới vì "chẳng thể cách xa dù chỉ một phút". Trong khi đó, Liam Hemsworth cũng đang tận hưởng những buổi hẹn hò với các nữ diễn viên, người mẫu trẻ đẹp như Maddison Brown, Gabriella Brooks...

5. Chị em nhà Kardashian

Khloe Kardashian và Tristan Thompson.

Hồi tháng 2, sự việc Khloe Kardashian bị bạn trai Tristan Thompson "cắm sừng" khiến làng giải trí Hollywood được phen ồn ào. Người lén lút quan hệ với Thompson lại chính là người mẫu Jordyn Woods, cô bạn thân nhất của Kylie Jenner. Kylie Jenner sau đó đã đuổi bạn thân ra khỏi nhà.

Đến tháng 8, dư luận lại dồn sự quan tâm tới mối quan hệ của Kylie Jenner và Travis Scott khi hai người chia tay sau 2 năm gắn bó dù đã có con gái Stormi. Đại diện hai bên tuyên bố lý do là không tìm thấy tiếng nói chung. Kylie muốn mở rộng gia đình nhỏ, Travis lại quan trọng phát triển sự nghiệp âm nhạc hơn. Cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè xã giao để chăm sóc cô con gái nhỏ Stormi.

Kylie Jenner và Travis Scott.

Tuy nhiên, nhiều trang truyền thông khẳng định nguyên nhân chia tay là do Kylie phát hiện bạn trai ngoại tình. Người dùng mạng truy lùng được những bằng chứng cho thấy có "tiểu tam" xen vào chuyện tình của Travis Sott và cô út nhà Kardashian. Nhân vật "người thứ ba" này là Rojean Kar, một người mẫu tự do khá nổi tiếng trên mạng. Mỹ nhân nóng bỏng này liên tục khoe khoang mối liên hệ giữa cô và Travis, công khai chế giễu Kylie Jenner và đăng những bức ảnh ẩn ý cô ở cùng chỗ với nam rapper. Trước những lời đồn đoán xôn xao, Travis Scott phải lên tiếng thanh minh rằng thông tin anh phản bội Kylie là sai sự thật.

Bee