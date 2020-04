Nam diễn viên phải cưa chân do biến chứng từ Covid-19

Theo USA Today, ngôi sao Broadway - Nick Cordero phải cưa chân do biến chứng từ Covid-19. Anh từng được các bác sĩ điều trị cho dùng thuốc đông máu. Tuy nhiên, phương pháp này buộc phải dừng vì ảnh hưởng đến huyết áp, gây chảy máu trong ruột người bệnh.

Cordero trong buổi diễn "Bullets Over Broadway". Ảnh: Invision.

Nick Cordero dương tính với Covid-19 và được điều trị ở trung tâm y tế Cedars-Sinai, Los Angeles từ đầu tháng 4. Khi sức khỏe của nam diễn viên sinh năm 1978 nguy kịch, bác sĩ phải cho anh sử dụng máy thở xâm nhập, liên tục được oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Gần đây, vợ của Nick Cordero thông báo đến fan rằng có một tin tốt và một tin xấu về chồng mình. Trong đó, tin tốt là chồng cô không còn phải sử dụng ECMO, còn tin xấu là anh phải phẫu thuật cắt bỏ chân.

"Bác sĩ nói tim và phổi của Nick đang ở trạng thái tốt nhất. Hiện, anh ấy vẫn cần sự hỗ trợ của thuốc và máy thở. Tuy nhiên, đáng tiếc là Nick gặp vấn đề với máu đông ở chân. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng điều trị cho anh ấy. Chúng tôi không biết hậu quả xấu nhất thế nào và không chắc anh ấy còn có thể đi lại được nữa không", Amada Kloots chia sẻ.

Trước đó, Amada Kloots kêu gọi fan cầu nguyện cho sức khỏe của chồng cô khi anh đang phải chiến đấu để giành giật sự sống trong bệnh viện. Cô thường xuyên gửi video cùng con trai 10 tháng tuổi để động viên tinh thần chồng lúc anh hôn mê. Cô hy vọng nam diễn viên không cô đơn và có thể thấy gia đình khi tỉnh dậy.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên nhạc kịch người Canada nhưng hoạt động ở Mỹ. Anh từng nhận đề cử giải Tony với vở nhạc kịch Bullets Over Broadway. Anh từng đóng nhiều phim, được công chúng yêu thích như Going in style, Inside Game...

Nick Cordero khoe giọng hát Cordero khoe giọng hát.

Anh Minh (Theo USA Today)