Leonardo DiCaprio thành lập quỹ 3 triệu USD cho Australia

Ngày 9/1, tổ chức Earth Alliance tuyên bố thành lập quỹ Australia Wildfire Fund để hỗ trợ công tác chữa cháy ở bang New South Wales, giúp đỡ những người dân địa phương bị ảnh thưởng bởi thảm họa, cứu hộ động vật hoang dã và phục hồi hệ sinh thái. Trên Instagram cá nhân, Leonardo xác nhận thông tin này, đồng thời kêu gọi mọi người quyên góp thêm.

Earth Alliance do Leonardo DiCaprio đồng sáng lập với Laurene Powell Jobs (vợ cựu CEO Apple - Steve Jobs) và tỷ phú Brian Sheth (Chủ tịch Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Toàn cầu) vào tháng 7/2019. Mục tiêu của tổ chức này là bảo vệ hệ sinh thái và động vật hoang dã, khắc phục biến đổi khí hậu và nuôi giữ nguồn năng lượng tái tạo.Tháng 8/2019, tổ chức này cũng thành lập quỹ hỗ trợ vụ cháy rừng Amazon.

Leonardo DiCaprio. Ảnh: Rex Feature.

Leonardo rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Năm 1998, nam diễn viên thành lập quỹ mang tên mình, gọi tắt là LDF, đã tài trợ hơn 100 triệu USD cho các hoạt động vì môi trường. Năm 2016, anh hợp tác với đài truyền hình National Geographic, HBO sản xuất phim về biến đổi môi trường Before the Flood và Ice and Fire.

Instagram của anh hiếm khi đăng ảnh cá nhân, chủ yếu dùng để kêu gọi các hoạt động cứu trợ và bảo tồn. Nhờ tích cực tham gia hoạt động xã hội, Leonardo được ca ngợi là anh hùng ngoài đời thực. Hôm 30/12/2019, anh và bạn bè cũng tham gia cứu người đàn ông suýt chết đuối trong một chuyến nghỉ dưỡng ở đảo St. Barts.

Vụ cháy rừng ở Australia hiện vẫn tiếp diễn, làm chết hơn 25 người, thiêu rụi hơn 2.000 ngôi nhà và nửa tỷ động vật. Vụ cháy kéo dài từ tháng 9 đến nay do hạn hán và khô nóng.

Leonardo là cái tên mới nhất ở Hollywood tham gia vào công cuộc ủng hộ. Trước đó, diễn viên Chris Hemsworth, danh ca Elton John là những người quyên góp nhiều nhất với 1 triệu USD. Các ngôi sao lớn cũng đang chung tay và kêu gọi người hâm mộ hỗ trợ.

Thúy Anh (Theo THR, Metro)