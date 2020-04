Kylie Jenner hai năm liền là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Jenner đạt được thành tích này khi mới 22 tuổi. Tên của cô xếp thứ 1990 trong tổng số 2.095 tỷ phú trên thế giới.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là người trẻ nhất và giàu nhất trong gia đình Kardashian - Jenner. Cô khởi nghiệp năm 2015, bán những bộ son môi với giá 29 USD. Các sản phẩm nhanh chóng "cháy hàng" chỉ trong vài phút.

Kylie Jenner.

Nữ tỷ phú từng trả lời rằng cô nhận được "rất nhiều sự giúp đỡ" trên con đường thành công nhưng "không nhận bất kỳ khoản thừa kế nào từ gia đình vào khối tài sản đồ sộ của hãng mỹ phẩm". Đồng thời, Kylie ghi nhận phần lớn thành công của cô nhờ vào sức hút trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Lần đầu tiên Kylie Jenner lọt vào danh sách này là hồi tháng 3/2019. Với khối tài sản 1 tỷ USD, cô vượt mặt Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook, để trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất. Thu nhập của cô đến từ bài đăng quảng cáo trên mạng xã hội và lợi nhuận từ công ty mỹ phẩm. Tháng 11 năm ngoái, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics và thu về 600 triệu USD.

Trước đó năm 2018, Jenner đứng đầu danh sách 60 phụ nữ làm giàu giỏi nhất nước Mỹ với tổng tài sản lên tới 900 triệu USD khi mới chỉ 21 tuổi.

Danh sách 10 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do Forbes công bố:

1. Kylie Jenner, 22 tuổi (1 tỷ USD)

2. Alexandra Andresen, 23 tuổi (1,1 tỷ USD)

3. Katharina Andresen, 24 tuổi (1,1 tỷ USD)

4. Gustav Magnar Witzoe, 26 tuổi (2,3 tỷ USD)

5. Elizabeth Furtwaenger, 28 tuổi (1,2 tỷ USD)

6. Jonathan Kwok, 28 tuổi (2 tỷ USD)

7. John Collison, 29 tuổi (3,2 tỷ USD)

8. Eva Spiegel, 29 tuổi (1,9 tỷ USD)

9. Pedro De Godoy Bueno, 29 tuổi (1,1 tỷ USD)

10. Lisa Draexlmaier, 29 tuổi (1 tỷ USD)

Thúy Anh (Theo Forbes)