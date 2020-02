Harvey Weinstein bị tố nhốt nạn nhân trong khách sạn để quấy rối

Ngày 6/2, phiên tòa xét xử nhà sản xuất phim Hollywood Harvey Weinstein tội quấy rối tình dục tiếp tục diễn ra tại Manhattan, New York, Mỹ. Nữ diễn viên, người mẫu Lauren Young - một trong 6 phụ nữ đứng ra làm chứng - đã khai báo hành vi của ông trùm phim Mỹ.

Lauren Young che mặt khi rời khỏi phiên tòa hôm 6/1. Ảnh: AP.

Lauren Young kể đã gặp Weinstein lần đầu tiên vào tháng 2/2012 thông qua một người bạn. Tại đây, cô cũng gặp người mẫu Mexico, Claudia Salinas. Young kể với Salinas về một kịch bản cô viết dựa trên cuộc đời mình. Một năm sau (ngày 19/2/2013), Salinas liên hệ, bảo cô mang theo kịch bản để gặp nhà sản xuất phim quyền lực Harvey Weinstein tại một khách sạn.

"Tôi rất hào hứng và sẵn sàng, chọn mặc chiếc váy đẹp nhất", Young nói.

Khoảng 8 giờ tối, Young và Salinas gặp nhau tại sảnh khách sạn Montage ở Beverly Hills, uống rượu trong khi chờ Weinstein đến. "Ông trùm" hỏi Young có muốn tham gia America's Next Top Model hay không. Cô từ chối vì muốn đóng phim, không phải tham gia chương trình truyền hình thực tế. Buổi gặp mặt diễn ra chỉ vài ngày trước lễ trao giải Oscar nên Weinstein đề nghị: "Hãy nói nốt chuyện này ở trên phòng. Tôi phải chuẩn bị để trao giải thưởng cho Quentin Tarantino".

Weinstein đi trước, Salinas và Young theo sau, cả ba người cùng lên phòng khách sạn. Young chỉ đi theo mà không biết Weinstein đang dẫn mình vào phòng tắm. Ngay khi bước vào, Young nhìn qua gương thấy Salinas đóng cửa lại, nhốt cô một mình với nhà sản xuất phim. "Tôi thấy như bị mắc kẹt, vô cùng sốc và không tin những gì đang diễn ra", Young nhớ lại.

Young và Salinas (phải) chụp hình chung tại một bữa tiệc trong tuần lễ Oscar năm 2012.

Weinstein bật vòi hoa sen và cởi quần áo. Sau đó, ông lột váy của Young, một tay giữ chặt ngực khiến cô không thể di chuyển, trong khi tay còn lại "tự sướng". Young liên tục nói "Không" nhưng ông đáp lại: "Đây là việc tất cả nữ diễn viên phải làm để nổi tiếng". Sau khi xong việc, Weinstein thở phào, rời khỏi phòng tắm, bỏ mặc Young trong cú sốc và kinh hãi. Cô không dám báo cảnh sát ngay sau khi vụ việc xảy ra vì "sợ quyền lực" của Harvey Weinstein.

Các công tố viên cũng yêu cầu Young mô tả bộ phận sinh dục của Weinstein. Cô nói: "Trông nó như bị cắt rồi khâu lại. Không phải một vết sẹo bình thường do cắt bao quy đầu. Nhìn nó không bình thường". Trước đó, Jessica Mann - một người khác được cho là nạn nhân của Weinstein - cũng mô tả "của quý" của ông trùm phim trông "dị dạng" như bị bỏng.

Damon Cheronis - một trong những luật sư của Harvey Weinstein - đã chỉ ra điểm mâu thuẫn trong lời khai của Young. Theo anh, tháng 5 năm ngoái, cô khai đã bị Salinas "đẩy vào phòng tắm" nhưng Young đáp lại: "Tôi không chắc đã nói thế".

Anh cũng chỉ ra rằng, ngày 22/2/2013, ba ngày sau vụ việc, Young đã hồi đáp một email từ công ty The Weinstein CO về việc mời cô tham dự bữa tiệc Oscar. Cô viết: "Tôi xác nhận tham dự. Làm ơn thêm tên tôi vào danh sách khách mời. Xin vui lòng cho biết nếu tôi có thể dẫn thêm một người khác". Young giải thích việc xác nhận này chỉ để cảm thấy an toàn nhưng sẽ không đi.

Vì Young nói Weinstein chỉ mất "vài giây" để lột đồ nên luật sư Cheronis đã giơ chiếc váy cô mặc hôm đó, chứng minh cho mọi người thấy nó khó cởi như thế nào.

Chiếc váy Young mặc trong đêm bị Weinstein tấn công. Ảnh: Ủy viên công tố Quận Manhattan.

Tóm tắt vụ kiện Harvey Weinstein Ngày 27/1, cựu trợ lý sản xuất chương trình Project Runway, Mimi Haleyi, tố bị Harvey Weinstein ép quan hệ bằng miệng khi họ ở cùng nhau trong căn hộ tại New York tháng 7/2006. Hai tuần sau, ông cưỡng hiếp cô tại khách sạn TriBeCa. Mặc dù Haleyi khóc xin Weinstein dừng lại vì cô "đang đến ngày" nhưng ông không tin và lôi ra chiếc tampon trong người cô. Ngày 29/1, nhà thiết kế trang phục Dawn Dunning nói bị Weinstein đòi sex tập thể tại khách sạn Manhattan năm 2004. Đổi lại, cô sẽ được đóng phim. "Đây là cách ngành điện ảnh hoạt động", nhà sản xuất phim tuyên bố. Cũng trong phiên tòa này, Tarale Wulff, người từng mơ ước thành diễn viên, nói Weinstein đã thủ dâm trước mặt cô tại một quán bar năm 2005. Sau đó, cô bị cưỡng hiếp khi Weinstein gọi đến thử vai. "Đừng lo, tôi cắt ống dẫn tinh rồi", ông trấn an sau khi làm nhục nạn nhân. Ngày 31/1, Jessica Man nói bị Weinstein cưỡng hiếp tại khách sạn New York năm 2013. Dù bị tấn công nhiều lần, cô vẫn giữ liên lạc với ông. Ngày 1/2, diễn viên Annabella Sciorra nói Weinstein đã tìm đường đến căn hộ của cô vào một đêm mùa đông năm 1993 hoặc 1994 và cưỡng hiếp cô thô bạo. Ngày 6/2, Lauren Young tố bị ông nhốt trong phòng khách sạn, đụng chạm các bộ phận nhạy cảm nhằm mục đích thủ dâm. Hiện, Weinstein vẫn phủ nhận các cáo buộc, khẳng định tất cả lần quan hệ đều là đồng thuận. Sau mỗi phiên tòa, ông giữ nét mặt bình thản, tươi cười, thậm chí nói đùa mỗi khi được cánh báo chí hỏi về lời buộc tội. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với án chung thân. Harvey Weinstein, 67 tuổi, từng là nhà sản xuất phim có tiếng ở Mỹ, đỡ đầu không ít diễn viên, đạo diễn. Từ cuối 2017, hơn 80 phụ nữ buộc tội ông về hành vi tình dục sai trái, quấy rối, cưỡng hiếp và đụng chạm cơ thể. Trong số đó có các sao nữ như: Kate Beckinsale, Cate Blanchett, Cara Delevingne, Rose McGowan, Uma Thurman và Mira Sorvino. Vụ việc khởi động phong trào #MeToo ở Hollywood, phản đối hành vi quấy rối tình dục trong làng điện ảnh. Nhiều nghệ sĩ bị khơi lại vụ việc, hủy hoại danh tiếng hoặc phải hầu tòa như Kevin Spacey, Brett Ratner, Bryan Singer, Morgan Freeman.

Thúy Anh (Theo Reuters, Mail)