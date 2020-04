Diễn viên 'The Flash' bóp cổ người hâm mộ

Đoạn video dài 7 giây cho thấy người đàn ông nói giọng thách thức: "Cô muốn ăn đấm à? Muốn làm vậy chứ gì?", trong khi người phụ nữ trẻ cười và có vẻ đang đùa giỡn. Sau đó, cô bị người đàn ông bóp cổ và quật xuống đất. Lúc này, người quay phim vội vã ngăn cản và dừng quay.

Nam diễn viên 'The Flash' bóp cổ người hâm mộ Video ghi lại cảnh xô xát giữa Ezra Miller và người phụ nữ.

Người đàn ông trong video được xác nhận là Ezra Miller - nam diễn viên đóng vai siêu anh hùng The Flash trong vũ trụ điện ảnh DC. Một số người cho rằng chỉ là trò đùa giữa hai người nhưng nguồn tin đã xác nhận với tờ Variety đây là vụ việc nghiêm trọng. Miller sau đó đã được đưa ra ngoài.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 1/4 tại một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố Reykjavik, Iceland - nơi Miller thường hay tới. Theo nguồn tin tại hiện trường, vụ xô xát diễn ra sau khi một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt, "rất khó chịu", tiếp cận Miller. Chuyện trở nên căng thẳng khi Miller mất bình tĩnh với người phụ nữ trên. Khi được nhân viên quán hộ tống ra ngoài, Miller rất buồn bực và tức giận.

Ezra Miller.

Erza Miller sinh năm 1992 là diễn viên người Mỹ. Lần đầu tiên anh đóng vai The Flash là trong phim Batman v Superman: Dawn of Justice với tư cách khách mời. Sau đó anh thủ vai này thêm hai lần nữa trong Justice League và Suicide Squad. Ngoài ra, Ezra Miller còn được biết đến với loạt phim Fantastic Beasts, Trainwreck, The Perks of Being a Wallflower...

Thúy Anh