Diễn viên 'Captain America' tự bào chữa cho cáo buộc 'giết mẹ'

Ngày 2/1 (giờ địa phương), Mollie Fitzgerald lần đầu tiên xuất hiện tại tòa sau khi bị cáo buộc liên quan đến cái chết của mẹ ruột - bà Patricia "Tee" Fitzgerald. Tại phiên tòa, Mollie nói với thẩm phán rằng mình có bằng luật của Đại học Houston, nghĩa là cô có khả năng tự đại diện cho mình trong các vụ kiện cáo.

Trước đó, hôm 20/12, bà Patricia, 68 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng tại Oledit, Kansas, Mỹ. Mollie cũng có mặt tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương nhẹ. Ngày 2/1, Mollie bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ đã sát hại mẹ. Cô bị liệt vào danh sách "giết người mức độ 2" và đối mặt với án phạt 500.000 USD.

Giới chức trách vẫn chưa thông báo động cơ vụ giết người. Phiên xét xử tiếp theo của Mollie dự kiến diễn ra ngày 9/1.

Vai diễn nhỏ của Mollie trong 'Captain America: The First Avenger'.

Mollie Fitzgerald là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim. Cô từng xuất hiện trong Captain America: The First Avenger (2011). Trong phim, cô đóng vai Stark Girl - một vai phụ xuất hiện thoáng qua. Fitzgerald từng nói "vai diễn đó rất nhỏ nhưng là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời". Cô cũng làm trợ lý cho Joe Johnston - đạo diễn bộ phim. Ngoài ra, Mollie từng đóng trong The Lawful Truth (2014) và The Creeps (2017), theo IMDb.

Thúy Anh (Theo Mail)