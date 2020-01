Diễn viên 'Captain America' bị cáo buộc giết mẹ

Theo Mail, nữ diễn viên bị cáo buộc giết mẹ, bà Patricia "Tee" Fitzgerald (68 tuổi), hôm 20/12. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại nhà riêng ở tiểu bang Kansas, Mỹ. Fitzgerald bị cáo buộc "giết người mức độ hai", đang bị giam giữ tại nhà tù bang.

Anh trai của Fitzgerald cho biết đang rất sốc. Theo nhận xét của nhiều người, nạn nhân là "một trong những người tử tế nhất trên đời, thường xuyên giúp đỡ mọi người, kể cả động vật. Bà ấy yêu thể thao, đam mê chơi quần vợt, là fan lớn của Rockets và NBA".

Giới chức trách chưa tìm thấy động cơ của vụ án. Cảnh sát cho biết đã nhận được báo cáo về cuộc gây rối vũ trang gần nhà bà Patricia. Sau đó, họ tìm thấy nạn nhân chết tại hiện trường với một vết đâm. Diễn viên Fitzgerald cũng được tìm thấy tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương nhẹ.

Theo dự kiến, hôm nay 2/1, Fitzgerald sẽ có cuộc tra hỏi đầu tiên trước thẩm phán về những cáo buộc.

Nhân vật Stark Girl của Fitzgerald trong 'Captain America: The First Avenger'.

Fitzgerald là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim. Cô từng xuất hiện trong Captain America: The First Avenger (2011). Trong phim, cô đóng vai Stark Girl - một vai phụ xuất hiện thoáng qua. Fitzgerald từng nói "vai diễn đó rất nhỏ nhưng là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời". Cô cũng làm trợ lý cho Joe Johnston - đạo diễn bộ phim. Ngoài ra, Mollie từng đóng trong The Lawful Truth (2014) và The Creeps (2017), theo iMDB.

Thúy Anh