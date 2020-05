Dàn sao nữ 'Too Hot to Handle' hưởng lợi gì sau khi nổi tiếng?

Francesca

Francesca không chỉ "lãi" một anh người yêu, danh tiếng còn được củng cố. Instagram của cô từ vài trăm nghìn người theo dõi giờ đã tăng lên hơn 3,8 triệu. Cô hiện là người có lượng fan đông nhất trong dàn sao Too Hot to Handle. Theo ước tính của một công ty viễn thông, với độ nổi tiếng hiện tại, Francesca có thể kiếm được khoảng 17.000 USD (khoảng 398 triệu đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân.

Francesca còn cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng tên Farago the Label. Cô quảng cáo các sản phẩm được làm từ chất liệu có thể phân hủy và tái chế, hướng tới tính đạo đức, bền vững và đối lập với thời trang "mì ăn liền".

Chloe

Vốn khá ăn chơi trước khi tham gia Too Hot to Handle, Chloe đã thay đổi sau khi được "chữa nghiện sex". Cô nói với The Sun: "Từ sau chương trình đến nay, tôi chưa có bất kỳ mối tình một đêm nào. Tôi hẹn hò một vài người nhưng đến giờ vẫn độc thân. Tôi đang trên hành trình tìm lại chính mình".

Thời gian tham gia chương trình đã giúp cô nhận ra cánh đàn ông mê sex đến mức nào. Cô nói: "Các chị em, chúng ta không cần đến đàn ông để khẳng định giá trị bản thân, thay vào đó hãy tôn trọng chính mình. Điều đó rất quan trọng".

Trong tập 7, dàn sao nữ được tham gia buổi workshop Yoni Puja để học cách yêu thương "cô bé" và cảm nhận sức mạnh của phái nữ. Sau buổi học, Chloe nhận ra cô cần bảo vệ thân thể mình và không được bừa bãi trao nó cho bất kỳ người đàn ông nào.

Rhonda

Rhonda ký được vài hợp đồng người mẫu sau chương trình và làm đại diện cho một thương hiệu trang sức. Ngoài ra, cô cũng duy trì mức độ nổi tiếng bằng cách tích cực sử dụng mạng xã hội hơn, thường xuyên tương tác với người hâm mộ trong phần bình luận.

Nicole

Giống như các thí sinh còn lại, lượt người hâm mộ của Nicole tăng lên đáng kể nhờ sức hút của chương trình, hiện có hơn 696.000 người. Gần đây, cô bận rộn trả lời phỏng vấn của báo chí, đồng thời chuẩn bị khởi động sự nghiệp âm nhạc. Nicole yêu ca hát từ khi còn nhỏ, biết chơi piano và guitar.

Madison

Mọi thí sinh đều nhận được sự chú ý nhưng đối với Madison, cuộc sống của cô không thay đổi nhiều. Trong khi những người khác liên tục được xướng tên trên các bài báo và tranh thủ ra mắt các thương hiệu kinh doanh, Madison lại khá xa ánh đèn sân khấu. Lý do, Madison chỉ xuất hiện trong hai tập trước khi bị loại khỏi chương trình. Cô không để lại ấn tượng trong suốt thời gian ghi hình.

Madison tiếp tục công việc stylist, tập trung nâng cao khả năng diễn xuất với hy vọng sẽ được tham gia một bộ phim trong tương lai.

Thúy Anh