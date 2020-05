Cặp đôi hư nhất 'trại cai sex' Too Hot to Handle kết hôn

Theo Daily Mail, Harry Jowsey vừa cầu hôn Francesca Farago qua Zoom bởi cả hai đang tự cách ly ở hai thành phố khác nhau. Cầm chiếc nhẫn bằng kẹo, nam người mẫu gốc Australia tỏ tình với bạn gái qua webcam: "Francesca, anh đang quỳ trước em. Đáng lẽ anh nên tập nói trước khi bày tỏ tình cảm".

Trước webcam, chàng trai 21 tuổi tỏ ra lúng túng, run rẩy. Anh nói vấp váp khi cầu hôn Francesca qua màn hình: "Em đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh yêu em rất nhiều và không thể chờ đợi thêm bất kể thời gian nào nữa. Anh muốn mãi được ở bên em. Em có muốn như vậy không? Em nhận lời kết hôn với anh chứ?".

Harry dùng chiếc nhẫn bằng kẹo cầu hôn Francesca.

Về phía Francesca Farago, cô bất ngờ khi được bạn trai kém tuổi cầu hôn. Cô không biết mình đang mơ hay không. "Harry, anh biết em muốn cưới anh mà. Câu trả lời của em là 'có'. Tất nhiên là 'có' rồi!", ngôi sao truyền hình thực tế đáp.

Harry và Francesca quen nhau khi cùng tham gia Too Hot to Handle - chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò do Netflix sản xuất. Gameshow yêu cầu người chơi tìm hiểu đối phương bằng tâm hồn thay vì những hoạt động liên quan đến tình dục. Nếu bị phát hiện hôn nhau hoặc sex, họ sẽ bị phạt bằng cách trừ tiền thưởng.

Dù luật lệ đã được nêu rõ và có camera giám sát 24/24, Harry và Francesca vẫn không ngại phá luật. Họ gây ra không ít thị phi ở nhà chung, khiến cả nhóm liên tục bị trừ tiền. Trong cuộc phỏng vấn với ScreenRant, Francesca thừa nhận cô gây nhiều "tội" đến nỗi từ khi chương trình đóng máy đến khi phát sóng, cô luôn lo sẽ bị khán giả chửi và ghét bỏ. Nữ người mẫu tự nhận là "nhân vật phản diện".

Tuy nhiên, phản ứng thực tế của khán giả trái ngược hẳn suy nghĩ của Francesca. Cô và bạn trai trở thành cặp đôi hot nhất chương trình và lượng người theo dõi trên Instagram tăng chóng mặt. Thậm chí, Francesca còn được ngôi sao nhạc pop Ariana Grande follow cả trang cá nhân và trang bán hàng. Harry cũng tiết lộ anh đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Justin Bieber nhưng từ chối tiết lộ nội dung.

Harry Jowsey hạnh phúc bên bạn gái.

Một năm sau khi rời khỏi chương trình, cặp đôi vẫn ở bên nhau bất chấp những đồn đoán về mối quan hệ. Harry nói từng có quãng thời gian quyết định dừng lại vì nghĩ bản thân chưa đủ chín chắn. Thời gian tạm xa Francesca, có bằng chứng cho rằng nam người mẫu hẹn hò với Madison Wyborny - một thí sinh khác trong chương trình. Hồi tháng 8/2019, Madison tới Australia thăm Harry. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai không kéo dài quá lâu vì cả hai tự nhận không hợp. Thú nhận rằng mình vẫn còn nặng tình với Francesca, anh quyết định nhắn tin cho bạn gái để ngỏ lời quay lại.

Harry 21 tuổi, có chiều cao nổi bật và thân hình rắn rỏi. Anh hiện là người mẫu và làm chủ thương hiệu kính mắt riêng. Francesca 25 tuổi, cũng là người mẫu, kiếm tiền chủ yếu thông qua mạng xã hội và kinh doanh bikini. Francesca sống tại Canada còn Harry ở Australia.

Thiên Anh