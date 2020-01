Brad Pitt nắm tay, chăm chú theo dõi Jennifer Aniston

Lễ trao giải Screen Actors Guild Awards lần thứ 26 diễn ra vào sáng 20/1 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles có sự tham gia của Brad Pitt và Jennifer Aniston. Pitt thắng giải Nam phụ xuất sắc trong phim Once Upon a Time in Hollywood, vợ cũ của anh được vinh danh Nữ chính xuất sắc trong loạt phim truyền hình The Morning Show. Sự tương tác giữa hai diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận khắp các trang báo Mỹ và mạng xã hội trong sáng nay.

Trong Once Upon a Time in Hollywood, nhân vật của Brad Pitt được mô tả có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với vợ. Khi lên phát biểu nhận giải, nam diễn viên đã nhắc lại điều này, nói đùa là có điểm tương đồng giữa nhân vật của anh và ngoài đời thực. Máy quay lập tức lia về phía Jennifer Aniston để thấy biểu cảm của cô. Trang E! Online đề xuất "nên tăng lương cho camera-man vì phản ứng nhanh nhạy".

Khó đọc phản ứng của Jennifer trong khoảnh khắc này. Ảnh: TNT.

'Bằng chứng' cho thấy Brad Pitt đang 'cua lại vợ cũ' Brad Pitt phát biểu nhận giải.

Dường như Jennifer biết các trang báo sẽ phân tích phản ứng của mình trước lời phát biểu của chồng cũ nên giữ một biểu cảm khó đoán. Cô vỗ tay nhưng không quá phấn khích. Sau đó, đến lượt Jennifer lên nhận giải. Pitt ở hậu trường chăm chú theo dõi màn vinh danh "bạn thân".

Brad Pitt xem Jennifer nhận giải từ trong hậu trường. Ảnh: Twitter John Cohen.

Cặp đôi hội ngộ trong cánh gà, có những cử chỉ thân mật. Jennifer ôm và chạm lên ngực Brad Pitt còn anh nắm lấy tay cô. Khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ. Màn tương tác trực tiếp giữa đôi vợ chồng cũ đang khiến người hâm mộ bùng nổ cảm xúc.

Brad Pitt và Jennifer Aniston thân thiết sau lễ trao giải. Ảnh: SAG Awards.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Angelina Jolie năm 2019, dường như Pitt đang thực hiện "chiến dịch" nói về chuyện tình cảm của mình ở các buổi lễ trao giải. Cách đây nửa tháng tại Quả Cầu Vàng, anh cũng trêu chọc giới truyền thông: "Hôm nay, tôi định đưa mẹ đến đây nhưng thôi. Bởi bất kỳ ai đi cùng tôi cũng bị đồn là bạn gái" khiến Jennifer Aniston ngồi dưới cười khúc khích.

Pitt hiện vẫn sống độc thân dù có tin đồn mối quan hệ giữa anh và Jennifer đang tiến triển tốt. Cả hai liên tục phủ nhận, cho biết chỉ là bạn bè. Sau khi được SAG trao giải, Brad Pitt nói đùa sẽ thêm chiến thắng này vào mục giới thiệu trên Tinder (ứng dụng hẹn hò qua mạng).

Brad Pitt và Jennifer Aniston kết hôn năm 2000, tuyên bố ly hôn vào tháng 10/2005 do Pitt đã phải lòng Angelina Jolie sau dự án phim Mr & Mrs Smith. Tuy nhiên sau hơn 10 năm gắn bó, Pitt - Jolie bất ngờ tuyên bố ly dị hồi tháng 9/2016. Còn Jennifer Aniston, sau 6 năm chia tay Pitt mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm với diễn viên - nhà sản xuất Justin Theroux, kém cô hai tuổi. Cặp đôi đính hôn vào năm 2012 và làm đám cưới tháng 8/2015. Tuy nhiên, họ chỉ duy trì được cuộc hôn nhân trong hai năm.

Thúy Anh