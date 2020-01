Brad Pitt mỉa mai truyền thông

Sáng 6/1 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 77 do Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bình chọn diễn ra tại Khách sạn Beverly Hilton (California, Mỹ). Tại đây, Brad Pitt được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Once Upon a Time in Hollywood.

Vợ cũ của Brad Pitt, Jennifer Aniston, cũng có mặt tại buổi trao giải, ngồi ngay cạnh bàn của Pitt. Cô được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc trong series phim truyền hình The Morning Show. Khi chồng cũ bước lên nhận giải, cô vỗ tay và cười rạng rỡ. Brad Pitt nói cảm ơn đạo diễn Quentin Tarantino và bạn diễn Leonardo DiCaprio đã giúp anh có được thành công.

Trước khi về chỗ, anh không quên "đá xoáy" giới truyền thông: "Hôm nay, tôi định đưa mẹ đến đây nhưng thôi. Bởi bất kỳ ai đi cùng tôi cũng bị đồn là bạn gái". Sau câu nói của Pitt, khán phòng cười rộ. "Khó xử thật đấy", anh nói thêm trong khi Jennifer Aniston ngồi dưới cười khúc khích.

Jennifer Aniston chăm chú nghe chồng cũ phát biểu.

Và biểu cảm của cô trước lời nói đùa của Pitt.

Cách đây nửa tháng, Brad Pitt bị đồn đang tán lại vợ cũ sau khi ly hôn với Angelina Jolie. US Weekly cho biết hai người "thân mật trên mức bạn bè". Trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2020, không đi cùng nhau nhưng khi MC nói truyền thông và người hâm mộ đang rất mong chờ ảnh chụp chung của hai người, nam tài tử cười bày tỏ: "Tôi sẽ chạy đi tìm Jen. Cô ấy là một người bạn tốt".

Aniston và Pitt chia tay năm 2005 sau 5 năm kết hôn. Gần đây, nhiều tin đồn cho rằng mối quan hệ của họ đang tiến triển tốt. Tháng 2/2019, Pitt bị bắt gặp rời tiệc sinh nhật lần thứ 50 của vợ cũ. Tháng 12/2019, anh cũng bị phát hiện đến nhà Aniston dự lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, cách đây ít hôm, Jennifer bị chụp ảnh đi nghỉ ở bãi biển cùng đạo diễn Will Speck. Họ được cho là mới nảy sinh tình cảm. Jennifer Aniston và Will Speck lần đầu gặp nhau khi hợp tác trong Christmas Party năm 2016.

Thúy Anh (Theo ET Online)