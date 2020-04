'Bond Girl' Olga Kurylenko nhiễm nCoV

Ngôi sao bộ phim Quantum of Solace tiết lộ trên Instagram hôm 15/3 (giờ địa phương) rằng cô có kết quả dương tính với nCoV. "Tôi bị ốm gần một tuần nay. Triệu chứng là sốt và mệt mỏi. Hãy chăm sóc bản thân và nhìn nhận điều này một cách nghiêm túc", Olga Kurylenko viết.

Trước những lời hỏi thăm chi tiết từ người hâm mộ, Olga cho biết cô được phát thuốc hạ sốt và chờ đợi các triệu chứng tự thuyên giảm vì căn bệnh này chưa có thuốc đặc trị.

Olga Kurylenko.

Olga Kurylenko sinh năm 1979, là nữ diễn viên kiêm người mẫu gốc Ukraine, hiện sống ở London (Anh). Cô được biết đến nhiều nhất qua vai diễn "Bond Girl" Camille Montes trong Quantum of Solace (2008), phim điện ảnh thuộc series về điệp viên 007, đóng cùng tài tử Daniel Craig. Năm 2013, Olga từng đóng vai phản diện trong Oblivion, tác phẩm khoa học viễn tưởng có sự tham gia của Tom Cruise. Gần đây, Olga Kurylenko vừa kết thúc quá trình ghi hình The Bay Of Silence, bộ phim kinh dị đóng cùng Claes Bang và Brian Cox.

Sau khi thông tin về tình trạng sức khỏe của Olga Kurylenko được công bố, nhà sản xuất bộ phim Matin Calme, một tác phẩm hợp tác giữa Hàn Quốc và Pháp, cũng thông báo hoãn thời gian ghi hình vô thời hạn. Trong bộ phim này, Olga đóng vai chính, hợp tác cùng nam diễn viên Yoo Yeon Seok.

Olga Kurylenko không phải là ngôi sao đầu tiên xác nhận nhiễm nCoV. Vợ chồng Tom Hanks - Rita Wilson hôm 12/3 thông báo có kết quả dương tính với căn bệnh này. Chủ tịch và CEO của Universal Music - Lucian Grainge - đã phải nhập viện để điều trị Covid-19 vào cuối tuần qua.

Bee