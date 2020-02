Billie Eilish từng muốn tự tử vì quá nổi tiếng

Xuất hiện trong chương trình Gayle King Grammy Special mới đây của đài CBS, Billie Eilish chia sẻ về áp lực của việc nổi tiếng. "Tôi từng nghĩ đến việc này một lần hồi ở Berlin năm 2018. Lúc đó, tôi ở một mình trong khách sạn. Tôi nhớ có một cái cửa sổ ngay đó. Chúa ơi, tôi nhớ tôi đã khóc khi nghĩ đến cách mình sẽ chết. Tôi đã định làm điều đó".

"Chủ xị" Gayle King nói "sự nổi tiếng đã gây tổn thất nặng nề cho giọng ca Bad Guy. Billie không thể ra đường mà không bị nhận ra. Những mối quan hệ bạn bè cũng bị ảnh hưởng sau khi Billie trở thành ngôi sao. "Cô đơn và cô lập, Billie rơi vào trầm cảm", King nói.

Ngôi sao 10x Billie Eilish.

Billie từng thẳng thắn kể về cuộc đấu tranh với chứng trầm cảm, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tìm kiếm sự giúp đỡ nếu họ có suy nghĩ tương tự. "Tôi sẽ nắm lấy vai họ vào nói 'Làm ơn, hãy tự chăm sóc tốt bản thân. Đừng tự làm tổn thương mình thêm nữa. Bạn sẽ không thể lấy lại được những gì mình đánh mất'", nữ ca sĩ chia sẻ.

Billie Eilish cho biết cô còn từng đưa suy nghĩ muốn tự tử vào ca khúc của mình. Trong bản hit Bad Guy có câu hát "Tôi muốn kết thúc đời mình" (I want to end me), chính xác là viết cho bản thân cô. Năm ngoái, trong buổi phỏng vấn với Rolling Stone, Billie cũng nói về sự lo lắng, tự làm tổn thương và bị trầm cảm.

Nữ ca sĩ đang được kỳ vọng sẽ thắng lớn tại Grammy 62 diễn ra ngày mai tại Mỹ. Cô nhận được các đề cử Ghi âm của năm (Bad Guy), Album của năm (When We All Fall Asleep Where Do We Go), Ca khúc của năm (Bad Guy) và Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Thúy Anh (Theo Fox News)