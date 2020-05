Bạn gái cũ tố cặp đôi hư nhất 'Too Hot to Handle' giả vờ yêu

Sau khi Too Hot to Handle "gây bão" trên Netflix, chuyện đời tư của các thí sinh trong show, đặc biệt là cặp đôi Harry và Francesca được quan tâm. Sau chương trình, cả hai tiếp tục hẹn hò, chia tay rồi lại tái hợp.

Ngày 7/5, tờ Mail "bóc phốt" Harry lăng nhăng Madison Wyborny - một thí sinh khác trong chương trình. Khoảng tháng 7/2019 khi chuyện tình với Francesca gặp trục trặc, Harry đã hẹn hò một thời gian ngắn với Madison. Anh chàng còn bỏ rơi cô nàng trong lúc cả hai đi du lịch.

Ngày 14/5, Harry xác nhận với Telegraph anh có qua lại với Madison, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở "friends with benefits" (có quan hệ thể xác nhưng không ràng buộc tình yêu).

Madison Wyborny.

Trước thông tin này, Elite Daily đã liên hệ với Madison để làm rõ. Hot girl cho biết mối quan hệ giữa cô và Harry là thật, đồng thời cho rằng chuyện tình của cặp đôi Frarry (Harry và Francesca) chỉ là "trò đùa", "sẽ không đi đến đâu".

Theo Madison, thông tin tờ Mail đề cập hôm 7/5 là chính xác. Khi chương trình ghi hình, Harry và Madison là "bạn tốt". Vài tuần sau khi đóng máy, Harry đã phản hồi Instagram Story của Madison và xin số điện thoại. Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện thường xuyên. Khi gặp trục trặc với Francesca, Harry luôn tâm sự với Madison. "Tôi nghĩ anh ấy không thân thiết với ai khác trong show như thế. Anh ấy kể cho tôi về bạn gái. Đó là cách mối quan hệ của chúng tôi tiến triển".

Tháng 6/2019, Harry mời Madison cùng du lịch đến Bali dù lúc đó vẫn đang yêu Francesca. Theo Madison, Francesca không biết chuyện Harry chuẩn bị đi du lịch cho đến khi anh đăng lên Instagram xin mọi người gợi ý vài điểm ăn, chơi. "Thú thật tôi cũng có chút thích anh ấy, nhưng tôi không muốn đi một mình với chàng trai đã có người yêu. Tôi không phải kiểu con gái như thế", Madison nói.

Harry và Francesca trong 'Too Hot to Handle'.

Đầu tháng 7/2019, ngay sau khi Francesca đến Australia thăm Harry, cặp đôi quyết định chia tay. Madison nói họ có một "kết thúc tồi tệ" nhưng cả hai từ chối tiết lộ lý do dẫn đến tan vỡ. Harry rủ Madison đến Australia. "Từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc", cô cho biết.

Madison bay đến Australia vào tháng 8/2019. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp lại Harry kể từ khi Too Hot to Handle kết thúc ghi hình hồi tháng 4/2019. Vài ngày trước khi cả hai dự định đến New Zealand cùng nhau, Madison bắt gặp Harry tán tỉnh một cô gái. Anh rời quán bar cùng người đó và ngày hôm sau, anh nói với Madison rằng không muốn đến New Zealand cùng cô nữa.

Cô thu dọn đồ trở về Los Angeles một mình. Rất giận nhưng sau khi Harry gửi ảnh anh mặc chiếc áo phông do cô tặng, Madison nguôi ngoai và cả hai nói chuyện lại. Harry xin lỗi chuyện ở quán bar, ngỏ ý muốn nghiêm túc với Madison.

Madison và Harry khi ở Australia.

Tháng 2/2020, Francesca hỏi Harry liệu khi Too Hot to Handle lên sóng, cô có thể đăng những tấm hình cũ hai người chụp cùng nhau không. Harry từ chối và nói chuyện này với Madison. "Tôi đề cao việc anh ấy nói với tôi rằng Francesca đã gọi trong khi anh ấy không nhất thiết phải làm thế. Lúc đó tôi nghĩ anh ấy thật sự tôn trọng và thật lòng với mình", Madison nói.

Ngày 26/2, Madison thấy một người bạn đăng ảnh Francesca cùng cún cưng của cô nàng đang ở nhà Harry. Lúc này, Madison nhận ra mình đã "bị chơi khăm". Từ đó, cả hai không nói chuyện với nhau. Cô nói với Elite Daily: "Anh ấy chỉ cần nói với tôi là không còn yêu nữa, hoặc chỉ cần thật lòng là: 'Anh quay lại với Francesca chỉ để PR. Nếu em vẫn muốn bên cạnh anh, chúng ta có thể giữ mối quan hệ này bí mật'. Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó, bởi tình yêu giữa chúng tôi là thật chứ không vì mục đích lăng-xê".

Cặp đôi vẫn thường xuyên đăng ảnh tình cảm.

Madison khẳng định câu chuyện trên có thật và chia sẻ với mong muốn người hâm mộ "sẽ nhìn thấy con người thật của anh ta". Đối với cô, cặp đôi Frarry giống "mối quan hệ vì mục đích kinh doanh" hơn là thật lòng. "Sau những lời lẽ tiêu cực mà Harry kể cho tôi về Francesca, tôi nghĩ chẳng có lý gì anh ta muốn quay lại. Bởi vậy, mối quan hệ của họ chắc chắn nhằm PR để được biết đến, và nó đã hiệu quả", Madison nói.

Trong số 14 thí sinh tham gia Too Hot to Handle, Harry và Francesca là hai cái tên được quan tâm nhất. Số người theo dõi trên Instagram của Francesca đã tăng lên 4,4 triệu còn hot boy người Australia là 3,7 triệu. Với con số này, họ có thể kiếm được khoản tiền lớn với mỗi bài đăng quảng cáo. Cặp đôi cũng có thương hiệu thời trang riêng.

Hôm 8/5, Netflix phát sóng tập đặc biệt nói về cuộc sống của dàn thí sinh sau khi chương trình kết thúc. Tại đây, Harry đã cầu hôn Francesca còn cô nàng rất háo hức khi nói về việc chung sống với Harry.

Thúy Anh