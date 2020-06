Võ Hạ Trâm đăng ký kết hôn sau hai năm cưới

Chia sẻ với iOne, anh Thiện Khiêm - quản lý của Võ Hạ Trâm - cho biết vì gặp khó khăn ở khâu giấy tờ do Ấn Độ không cấp giấy chứng nhận độc thân như Việt Nam nên thủ tục đăng ký kết hôn của nữ ca sĩ bị dời lại. "Trong quá trình làm thủ tục, vợ chồng Võ Hạ Trâm phải nhờ luật sư của Ấn Độ và Việt Nam can thiệp. Do đó, mất hai năm, Trâm và ông xã mới chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Dù họ đã là một đôi, giấy tờ chỉ là thủ tục, tuy nhiên khi được danh chính ngôn thuận về mặt pháp lý, cả hai cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm. Võ Hạ Trâm nói từ giờ sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì liên quan đến giấy tờ nếu cả hai tính chuyện sinh con", người này nói.

Võ Hạ Trâm bên chồng Tây.

Võ Hạ Trâm cưới doanh nhân Vikas Chaudhary hồi đầu năm 2019. Chồng cô là người Ấn Độ, kinh doanh trong lĩnh vực đá hoa cương. Võ Hạ Trâm nói chồng ủng hộ cô hết mình để phát triển sự nghiệp. Tình yêu của ông xã là nguồn cảm xúc trong âm nhạc của cô.

"Tôi có thể tự lo về tiền bạc để đầu tư các dự án nên chưa bao giờ ngửa tay xin tiền chồng. Tôi cũng chưa bao giờ chờ anh hay bắt buộc anh phải mua cho mình hàng hiệu. Tôi có thể tự làm ra tiền mà. Chúng tôi thường quan tâm nhiều hơn về việc sẻ chia cùng nhau nhiều điều khác trong cuộc sống. Điều tôi cần là sự yêu thương", cô nói.

Từ ngày lấy chồng, Võ Hạ Trâm cho biết cuộc sống lẫn tư duy âm nhạc của mình có phần thay đổi. Chồng mang đến cho cô nguồn năng lượng tích cực. Họ xây dựng hạnh phúc bằng niềm tin, sự tôn trọng và chân thành. Võ Hạ Trâm tiết lộ gia đình chồng tâm lý khiến cuộc sống hôn nhân của cô rất thoải mái. Nữ ca sĩ và chồng thỉnh thoảng lại về Ấn Độ thăm mọi người.

Nói về kế hoạch sinh con, Võ Hạ Trâm cho biết cả hai đã lên kế hoạch sau hai năm cưới. Họ muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son một thời gian nữa, đồng thời chuẩn bị tinh thần, kinh tế vững vàng thì mới lên chức bố mẹ.

Thiên Anh