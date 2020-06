Sao Việt dừng hoạt động khi đang trên đỉnh sự nghiệp

Hương Tràm

Hương Tràm sinh năm 1995, là Quán quân The Voice mùa đầu tiên. Nữ ca sĩ gốc Nghệ An được nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề đánh giá cao về giọng hát, sự đầu tư nghiêm túc với nghề. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, tháng 5/2019, Hương Tràm gây bất ngờ khi thông báo: tạm dừng ca hát, sang Mỹ du học.

Hương Tràm kể, cô không thể sắp xếp được công việc nên cuộc sống mất cân bằng. Giọng ca sinh năm 1995 thường xuyên bị mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần hơn 5 năm qua. Mỗi khi căng thẳng, cô cũng thường xuyên tự hành hạ bản thân bằng việc bóc da tay. Bác sĩ chẩn đoán Hương Tràm bị trầm cảm nhẹ. Bên cạnh đó, nếu ở lại Việt Nam, cô vẫn sẽ tiếp tục loay hoay với lịch trình biểu diễn dày đặc, không thể toàn tâm toàn ý cho ước mơ du học ấp ủ từ nhỏ.