Back to Ione

Quỳnh Hoa: 'Đàn ông nghèo, thiếu bản lĩnh không có cửa yêu tôi'

Quỳnh Hoa cho biết cô không muốn đánh cược tuổi trẻ vào một người đàn ông đã không có tiền còn thiếu chí tiến thủ.

Siêu mẫu Quỳnh Hoa.

- Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, thu nhập của Quỳnh Hoa?

- Tôi bị hủy gần 40 show chụp hình, trình diễn catwalk. Trước đây, mỗi tháng, nếu đi diễn đều, tôi tiết kiệm được khoảng 150 - 200 triệu đồng. Tuy nhiên, vì dịch bệnh, show diễn không có, tôi hoàn toàn không có thu nhập từ nghề mẫu trong ba tháng qua.

Bên cạnh công việc người mẫu, tôi còn là chủ một spa làm đẹp tại TP HCM. Thực hiện quy định giãn cách xã hội của Chính phủ hồi đầu tháng 4 vừa qua, cửa hàng của tôi cũng phải đóng cửa. Trước đó, tình trạng ế ẩm, vắng khách do dịch bệnh đã diễn ra. Tôi phải bù lỗ nhiều chi phí như tiền thuê nhân viên, mặt bằng, tiền thuế, điện nước... nên thiệt hại rất lớn. Ước tính trong ba tháng, tôi lỗ gần 500 triệu đồng.

Năm xui, tháng hạn, việc để mất nhiều tiền khiến tôi khá buồn và áp lực. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận thấy việc còn sức khỏe đã là một điều may mắn. Nếu tinh thần vững, khó khăn mấy cũng có thể vượt qua. Do đó, tôi dành thời gian tận hưởng cuộc sống tại nhà, tranh thủ giải quyết một số việc liên quan đến giấy tờ mà trước đây do bận bịu nên chưa thể làm. Bên cạnh đó, tôi cũng luyện tập thể dục, học thêm tiếng Anh và tự nấu nướng. Nhờ đó, kỹ năng bếp núc của tôi được cải thiện đáng kể. Hình thể của tôi cũng trở nên cân đối hơn.

- Vì sao chị từng đăng quang một cuộc thi nhan sắc nhưng lại muốn phát triển công việc người mẫu?

- Hoa hậu với tôi không phải nghề. Nó chỉ là một danh hiệu. Từ nhỏ, tôi đã có mơ ước được đứng trên sàn diễn. 10 năm trước, nhìn thấy chị Thanh Hằng, chị Vũ Thu Phương, chị Ngọc Quyên và nhiều siêu mẫu nữ sải bước trong chương trình Mốt, Thời trang và Cuộc sống... tôi đã ước được theo đuổi con đường thời trang chuyên nghiệp. Trong suy nghĩ của cô bé 12 tuổi ngày đó, làm người mẫu sẽ được mặc đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy, xuất hiện trên bìa những tạp chí nổi tiếng và được săn đón mỗi khi xuất hiện.

Lớn lên, mẹ biết tôi thích làm người mẫu nên tạo điều kiện, cho tôi đi học ở những lớp giải phóng hình thể, tập catwalk tại Hà Nội. Tuy nhiên, trong gia đình, bố là người duy nhất không ủng hộ tôi theo nghệ thuật. Bố tôi là nhà báo, làm việc trong môi trường nhà nước nên muốn con gái chỉn chu, an phận và không phải chịu những điều tiếng của giới giải trí.

Tôi nhớ, mẹ và tôi đã phải thuyết phục bố rất nhiều để được ông cho phép đi học catwalk, thử sức với sàn diễn. Ngay cả sau này, khi tôi đã chứng minh thực lực bằng danh hiệu giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, bố vẫn không nguôi ý định "dụ" tôi ra Hà Nội, làm một công việc bình thường. Đến nay, trong mỗi cuộc điện thoại hỏi thăm con gái, bố đều bảo "bao giờ ra Bắc, bố xin việc cho". Bố sợ tôi mệt mỏi với những bon chen showbiz. Bố quan niệm, phụ nữ nên sống thủ thường và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Quỳnh Hoa muốn làm nghề chân chính.

- Showbiz có bon chen như bố chị lo lắng?

- Sau khi giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, mọi người vẫn nghĩ một cô gái có thể một bước lên tiên, từ Lọ Lem thành công chúa. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống vẫn vậy. Tôi vẫn tranh thủ đi học thêm buổi tối để cải thiện trình độ tiếng Anh, tất tưởi làm bài tập mỗi tối đến thâm cả mắt. Có một điểm tốt khi là người nổi tiếng, chính là cơ hội đến nhiều hơn trước. Ý thức bản thân là người của công chúng nên tôi hành xử cẩn trọng, tránh buông tuồng nhiều thứ.

Showbiz bon chen, lắm cạm bẫy. Việc nổi tiếng bằng chiêu trò khá dễ dàng. Tuy nhiên tôi tin rằng, nếu lạm dụng điều này, sẽ có ngày "gậy ông đập lưng ông". Tôi quan niệm, nổi tiếng bằng cống hiến, đóng góp mới vững bền. Do đó, tôi vẫn hoạt động nghề mẫu một cách nghiêm túc. Quả thực, nghề mẫu cho tôi nhiều thứ. Nó giúp tôi thỏa mãn đam mê trên sàn diễn, có thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống tại TP HCM. Việc sống kín tiếng, không chiêu trò và làm nghề nghiêm túc giúp tôi có những fan trung thành. Họ theo dõi, động viên và sẵn sàng bảo vệ khi tôi phải đối mặt với những tin đồn ác ý chĩa về phía mình.

Tôi sống trong showbiz nhưng có lẽ tính cách không quá ồn ào. Ba năm qua, đi diễn, tôi thấy lớp người mẫu trẻ khá vui vẻ trong hậu trường. Mọi người hỗ trợ, giúp đỡ nhau nhiều trong công việc. Những bon chen, tính toán hay hãm hại hoàn toàn không có.

- Tuổi thọ nghề mẫu khá ngắn. Chị chuẩn bị tâm thế ra sao khi hết thời?

- Bất kể ngành nghề nào cũng có quy luật phát triển riêng. Nghề người mẫu cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, với nghề người mẫu, quy luật đào thải khắc nghiệt hơn nhiều. Thông thường, vòng tuần hoàn làm nghề của một người mẫu thường từ 18 đến 32 tuổi. Sau đó, họ sẽ lập gia đình và tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Năm nay, tôi mới 22 tuổi, còn rất trẻ. Thế nhưng, với nghề mẫu, không nói trước được điều gì. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho ngày mà mình không còn được chào đón, yêu thương và lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế.

Tuy nhiên, tôi là người khá điềm tĩnh. Tôi không nóng vội, hấp tấp bởi bản thân quan niệm: sự ngông cuồng bao giờ cũng sẽ nhận thất bại. Do đó, tôi chọn cách học hỏi để hoàn thiện bản thân. Thời gian này, tôi đầu tư nhiều về tri thức: tham gia các lớp kỹ năng mềm, học ngoại ngữ, học quản lý kinh doanh. Ở công việc người mẫu, tôi cũng hướng đến công tác đào tạo nhiều hơn. Có thể năm sau, tôi sẽ dự thi một cuộc thi quốc tế để khẳng định năng lực bản thân và nhìn nhận lại quá trình rèn giũa của mình thời gian qua.

- Nhắc đến hoa hậu, người mẫu, nhiều người đóng khung họ vào chữ "đẹp". "Hoa đẹp" thường để ngắm chứ không kỳ vọng nhiều vào việc họ sẽ làm được điều gì lớn lao. Quan điểm của chị về nhận định này?

- Tôi nhớ đến loài hoa tam giác mạch. Từ loài hoa dùng làm thức ăn chăn nuôi, tam giác mạch hiện tại phục vụ nhu cầu nhìn ngắm của con người, giúp du lịch Hà Giang phát triển. Tôi nghĩ, một bông hoa sinh ra, được người khác ngắm nhìn đã là trọn vẹn kiếp của bông hoa đó. Sao chúng ta có thể đòi hỏi nhiều ở một bông hoa được?

Con người cũng thế. Trở nên đẹp, hoàn thiện bản thân hơn cũng là một sự cố gắng giúp ích cho đời. Còn để thay đổi, làm điều gì đó lớn lao cho xã hội thì cần hàng trăm, hàng triệu sự chung tay góp sức. Một cô hoa hậu, người mẫu "có năng lực siêu nhiên" sẽ là của hiếm. Nhưng nhắc đến hoa hậu, người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp bên ngoài. Vậy có nghĩa là mọi người đã tự có một quy chuẩn ngầm vô thức về điều kiện cần có của một cô hoa hậu, người mẫu rằng: họ phải đẹp, rồi mới thêm các điều kiện khác. Do đó, ai đóng khung suy nghĩ của họ với những quan điểm cá nhân kiểu dán nhãn thì tôi không thể giúp họ tự mở khung được!

Tủ đồ hiệu của Quỳnh Hoa

Tủ đồ hiệu của Quỳnh Hoa.

- Gần đây, chị gây chú ý với phát ngôn được một vị đại gia bày tỏ mong muốn "mua đứt" với giá 20 tỷ đồng. Thực hư thông tin này thế nào?

- Dùng từ "mua đứt" khá nặng nề, theo kiểu quan hệ trao đổi, mua bán. Tính tôi khá thật thà. Khi được một phóng viên hỏi, tôi chỉ chia sẻ câu chuyện thật của chính mình mà thôi! Thời điểm mới giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, một đại gia từng cảm mến, hứa mua nhà, mua xe nếu tôi chịu kết hôn với anh ấy. Đó là tình cảm xuất phát từ một phía. Họ yêu tôi, có tình cảm với tôi nên bày tỏ mong muốn cũng là điều bình thường.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi xác định bản thân vào showbiz để làm nghề chân chính, nghiêm túc. Do đó, tôi từ chối tất cả lời mời gọi để tập trung vào công việc. Bố tôi xưa nay đã có những định kiến về giới showbiz nên khi làm nghề, tôi luôn muốn có được chỗ đứng vững chãi trên sàn diễn để bố có thể an tâm và tự hào.

- Tiêu chuẩn chọn bạn trai của chị?

- Hiện tại tôi chưa có bạn trai. Nhưng chắc chắn, một chàng trai đã nghèo lại thiếu bản lĩnh sẽ không có cửa quen tôi. Trong tương lai, tôi muốn được quen một chàng trai có chí tiến thủ và giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đàn ông có chí, nhưng họ không có gì trong tay, với tôi không phải vấn đề lớn. Nhưng đàn ông, đã không có tiền, lại chẳng có chí làm ăn thì chẳng việc gì tôi phải đánh cược tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình vào họ.

Tôi tin rằng, yêu ai cũng phải có duyên. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi mẫu đàn ông ấm áp, biết quan tâm, sẻ chia và ứng xử văn minh với phụ nữ. Tôi thấy mình còn trẻ và tự đặt ra nhiều mục tiêu để theo đuổi trong công việc cũng như cuộc sống. Hiện, tôi thấy hôn nhân không phải rào cản trên con đường sự nghiệp, nhưng nó khiến tôi không tự tin nếu lấy chồng mà trong tay chưa có gì. Tôi muốn tự chủ mọi thứ để lo lắng cho tổ ấm nhỏ của mình trong tương lai.

Thiên Anh