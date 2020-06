Ngọc Quyên thủ sẵn súng vì lo sợ biểu tình tại Mỹ

Ngọc Quyên nói với iOne cô lo sợ khi nhiều cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd - người đàn ông da màu bị cảnh sát da trắng dùng đầu gối ghì cổ trong gần 9 phút đến chết - biến thành các cuộc bạo loạn, cướp bóc những ngày qua. Tối 3/6 (giờ địa phương), một đoàn người biểu tình ngay tại Ramada Plaza, ở Garden Grove, California - nơi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm của cô tọa lạc.

"Tim tôi đập mạnh, lo sợ khi thấy nhiều người cầm khẩu hiệu, băng rôn biểu tình. Từ sáng 3/6, tôi và nhân viên đã gấp rút thu dọn đồ mỹ phẩm ở cửa hàng, mang về nhà ở cách đó 5 phút lái xe. Mỹ phẩm tôi bán có giá gần 300 USD/ lọ (gần 7 triệu đồng). Khi tôi thu gom, ai cũng nhìn nhưng tôi mặc kệ.

Cửa hàng tôi nằm trong một khách sạn nên những ngày qua chưa bị cướp. Anh chủ khách sạn khuyên tôi bình tĩnh, yên tâm vì đã mướn 3 bảo vệ cùng đội ngũ vệ sĩ chống biểu tình. Tuy nhiên, tôi vẫn phải lo trước cho mình bởi chẳng may bị đoàn người biểu tình đột nhập, cướp bóc, tôi sẽ mất trắng tài sản", cô nói.

Ngọc Quyên sống tại Mỹ.

Làm mẹ đơn thân, nhà có con nhỏ nên Ngọc Quyên làm mọi cách để bảo vệ bản thân. Cô mua súng ngắn, để trong nhà phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. "Tôi có mua bảo hiểm nhưng khi có quá nhiều cửa hàng gặp vấn đề về cướp bóc do biểu tình, chắc chắn thủ tục giải quyết sẽ rất khó khăn, mất nhiều thời gian.

Để bảo vệ mình và con trai trong những ngày này, tôi có mua một khẩu súng ngắn, để sẵn trong nhà. Ở Mỹ, người dân được quyền sử dụng súng. Tôi khá buồn vì từ sau Tết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đến hiện tại lại có biểu tình bạo lực. Việc này làm ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần của tôi. Tôi cũng đã cho con trai nghỉ học gần 5 tháng qua để tiện chăm sóc bé", cô chia sẻ.

Những tháng qua, Ngọc Quyên không ra đường mà chủ yếu bán hàng online ở nhà. "Tôi may mắn xây dựng được web bán hàng riêng từ 3 năm trước, có tệp khách hàng ổn định. Do đó, mùa dịch vừa rồi, thu nhập không quá bị ảnh hưởng. Không biết bạo loạn còn xuất hiện đến khi nào. Chỉ mong hai mẹ con tôi có đủ sức khỏe để bình an trước mọi sự cố", cô chia sẻ.

Ngoài Ngọc Quyên, nhà hàng của Kỳ Duyên và nghệ sĩ Hương Thủy nằm trên đường Sunset, ở trung tâm Los Angeles cũng bị đoàn người biểu tình vào đập phá, lấy trộm đồ. Nữ MC cho biết vì là nhà hàng nên đồ vật đáng giá nhất để lấy trộm là máy tính tiền. Cô mừng vì không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra với nhân viên của mình. Nữ MC cho hay, những ngày qua, cô tránh không lên mạng xã hội, không xem tivi, đọc tin tức vì "càng đọc càng buồn" và thấy bản thân bất lực, chẳng làm gì được trước những diễn biến "tưởng như những cơn ác mộng". Cô tắt máy, tĩnh tâm, cầu nguyện và chơi với con.

Biểu tình bùng phát tại Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu ở Minnesota suốt một tuần qua cùng khẩu hiệu "Tôi không thể thở". Đó là lời nói cuối cùng mà George Floyd kêu lên đầy đau đớn khi bị viên cảnh sát da trắng ghì đầu gối lên cổ đến chết trong suốt gần 9 phút. Bên cạnh biểu tình ôn hòa, những cuộc bạo loạn xuất hiện khi một số người cố tình cướp bóc và phá hoại hàng loạt cơ sở kinh doanh.

Ở trung tâm thành phố Chicago, cửa hàng bán đồ thể thao Nike tan hoang sau khi đám đông đập vỡ kính và trộm đồ mang ra ngoài.Trên đại lộ Melrose ở Los Angeles, đám đông biểu tình đốt những đống lửa rừng rực trong thùng rác, phá khóa các cửa hàng sang trọng, khoắng sạch túi xách, quần áo hay bất cứ thứ gì họ nhìn thấy.

Thiên Anh