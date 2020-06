Back to Ione

Nam Anh: 'Tôi sợ đàn ông nên mới say nắng Thanh Hằng'

Nam Anh nói cô 'thích Thanh Hằng thật' nhưng tình cảm đó giống một sự 'say nắng' hoặc 'ngưỡng mộ' chứ không phải tình yêu đồng giới.

Mới đây, Nam Anh gây bất ngờ khi tiết lộ cô từng yêu đơn phương siêu mẫu Thanh Hằng. Là học trò của Thanh Hằng trong một chương trình truyền hình thực tế, Nam Anh rung động trước những cử chỉ quan tâm, ánh mắt ân cần của đàn chị. Tuy nhiên, vì không muốn tình cảm đi quá xa, cô chủ động giữ khoảng cách với siêu mẫu sinh năm 1983.



- Lý do chị công khai chuyện từng yêu đơn phương Thanh Hằng hai năm trước?

- Đời tôi thiếu gì sẽ đi tìm cái đó. Cái tôi cần nhất là sự quan tâm và yêu thương chăm sóc của người khác, nhưng lại sợ tình cảm đặt nhầm chỗ vào đàn ông.

Trước khi có các mối quan hệ đồng tính, tôi từng quen một người đàn ông. Đó là tình đầu của tôi. Lúc yêu anh ấy, tôi còn trẻ trung, ngây thơ, dễ tin. Không có sự va vấp, trải đời nên sau này, khi phát hiện anh ta đã có gia đình và hai đời vợ, tôi khá hụt hẫng. Tôi không còn niềm tin vào tình yêu dành cho người khác giới.

Khi bị tổn thương, tôi cảm thấy đàn ông thật tồi tệ. Tôi chỉ muốn bình yên và an toàn. Do đó tôi cho phép mình yêu người cùng giới vì dù sao phụ nữ với nhau, dễ có nhiều sự đồng cảm. Đồng thời, việc chứng kiến nhiều cảnh bạo lực gia đình ngày bé khiến tôi không còn cái nhìn thiện cảm với đàn ông. Sợ đàn ông nên tôi tin rằng phụ nữ có thể mang lại hạnh phúc cho nhau.

Khi tham gia The Face, tôi có cơ hội gần gũi với chị Thanh Hằng. Tôi thích chị ấy thật. Lúc ấy, tôi cần người cho mình cảm giác được yêu thương, và chị Thanh Hằng khiến tôi cảm nhận được điều đó. Chị sâu sắc, vừa mạnh mẽ như đàn ông, nhưng lại mềm yếu, dịu dàng như phụ nữ. Với tôi, chị rất hoàn hảo. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi nhận ra đó chỉ là sự say nắng bất chợt, là sự ngưỡng mộ của một người em dành cho người chị thành công.

Tôi là người sống thật lòng nên khi được hỏi về chuyện tình cảm, tôi sẵn sàng 'rút ruột, rút gan'. Tôi muốn khán giả hiểu mình hơn sau hai năm chập chững vào showbiz. Có lẽ, tôi nên học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân hơn trước công chúng để không xảy ra sự cố.

- Sau khi để ồn ào tình cảm làm ảnh hưởng đến Thanh Hằng, chị nói gì với cô ấy?

- Tại The Face 2018, chị Thanh Hằng la tôi rất nhiều. Đến bây giờ tôi vẫn sợ chị. Nhưng The Face là nơi cho tôi nhiều kinh nghiệm nhất khi bén duyên với nghề mẫu. Do đó, tôi luôn biết ơn sự chỉ dạy của Thanh Hằng. Chị trong tôi vẫn là người thầy tận tụy, yêu thương đàn em.

Sau khi để sự việc xảy ra, tôi chỉ nhắn cho chị một tin nhắn với nội dung: 'Xin chị đừng vì em mà buồn lòng và đừng tha lỗi cho em'. Tôi xin lỗi chị Hằng vì đã đưa chị vào câu chuyện này. Tôi từng ngộ nhận mình là người đồng tính. Điều đó hoàn toàn sai. Có lẽ vì quá khứ thiếu thốn tình cảm nên tôi mới như vậy.

- Vào showbiz hai năm nhưng tên tuổi của chị gắn liền với những ồn ào tình cảm. Chị cảm thấy thế nào?

- Khi tôi dám nói ra tiếng lòng, cảm xúc thật của mình thì lại bị mọi người nghĩ PR tên tuổi, 'ăn cháo đá bát'. Tôi nhận ra ở đời, để sống thật với cảm xúc của mình rất khó. Cuộc sống ê chề, nhiều khi tôi chỉ muốn đi tu cho nhẹ lòng.

- Quan điểm chọn người yêu của chị thay đổi thế nào sau những biến cố?

- Tôi từng nói với một đại gia từng hứa cho tôi rất nhiều thứ trên cuộc đời rằng tôi cần sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Nhưng người ấy nói: 'Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền'. Một cô gái 18 tuổi khi ấy đã trả lời rằng: 'Có thể anh rất nhiều tiền, nhưng xin lỗi, anh không mua được em'. Nhiều người luôn đặt vấn đề vật chất lên hàng đầu khi lựa chọn nửa kia, nhưng với tôi, dù nghèo đói cũng thà chết chứ không bán thân. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhiều lúc không có một xu trong túi, tôi vẫn tự tin là chính mình.

Tôi cũng từng yêu một sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ. Người này rất giỏi. Có những hôm, tôi tự mình lái xe từ TP HCM xuống Cần Thơ chỉ để gặp anh. Tuy nhiên sau khi tình cảm phát triển, anh ta dần bộc lộ bản chất, sử dụng vũ lực khi được tôi góp ý cách sống.

Nhiều khi, đàn ông muốn quen tôi cũng rất khó. Người nào phải sâu sắc, tâm hồn phải đẹp lắm tôi mới yêu. Lúc đó có chết, tôi cũng chịu. Nhưng hiện tại, tôi không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào cho người mình yêu. Chỉ cần yêu thương tôi thật lòng, thế là đủ!

- Thực hư tin chị đã mua nhà, xe sau hai năm vào showbiz?

- Nhờ thiên hạ chửi quá mà tôi được chú ý, thành ra show đến rất nhiều. Tôi có tiền mua này, mua kia nhưng đều trả góp. Tôi cũng chơi thêm bất động sản để có đồng vô, đồng ra, kiếm thêm thu nhập. Có thể tôi là một con buôn, kiếm tiền bằng nhiều cách nhưng nhất định không bán thân và lương tâm.