Lưu Thiên Hương: 'Vợ chồng tôi bị đồn ly hôn cả chục năm nay'

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Lưu Thiên Hương ly hôn ông xã - nhạc sĩ phối khí Sơn Hải - sau 16 năm chung sống. Thông tin này khiến những người hâm mộ nhạc sĩ Hồ Gươm sáng sớm bất ngờ bởi cô và ông xã từng được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu trong showbiz Việt. Sơn Hải hơn Thiên Hương 3 tuổi, là người đã đứng sau, hỗ trợ cô theo đuổi con đường nghệ thuật. Cả hai kết hôn vào năm 2004 và có với nhau một con gái.

Lưu Thiên Hương và ông xã Sơn Hải.

Chia sẻ với iOne, Lưu Thiên Hương phủ nhận tin ly hôn chồng. "Tôi biết được tin đồn vợ chồng tôi ly hôn từ một số người bạn. Họ chụp màn hình dòng chia sẻ này và gửi cho tôi. Rất nhiều người đã gọi điện cho tôi để hỏi thăm. Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn bình yên sau 16 năm chung sống.

Những tin đồn thế này, tôi nghe cả chục năm nay. Thậm chí, nghe đồn nhiều cũng thành quen. Tôi quan niệm 'càng nói lại càng dở' nên không có ý giải thích hay thanh minh gì. Tuy nhiên, vì lần này tin đồn đã đi khá xa, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, thanh danh của vợ chồng nên tôi buộc phải lên tiếng", cô nói.

Với chủ tài khoản tung tin thất thiệt, Lưu Thiên Hương cho biết cô sẽ không xử lý. "Tôi không có nhiều thời gian để xử lý nên chỉ đính chính về cuộc sống cho mọi người bớt lo lắng. Có lẽ, người tung tin đồn là một bạn trẻ nào đó cần câu like. Tuy nhiên, nếu tin đồn còn tiếp tục xảy ra, tôi sẽ nhờ công an và đội an ninh mạng vào cuộc để xử lý người này", cô chia sẻ.

Hiện tại, Lưu Thiên Hương và con gái đã chuyển vào TP HCM sinh sống, trong khi ông xã vẫn ở Hà Nội. Cô cho biết hai vợ chồng xác định ưu tiên cho công việc ở hiện tại. Hàng tuần, ông xã vẫn bay vào TP HCM thăm cô và con gái.

Thiên Anh