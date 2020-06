Huyền My vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020

Chia sẻ với iOne, Huyền My nói cô bất ngờ khi góp mặt trong đề cử. "Sáng nay vào Instagram kiểm tra tin nhắn thì thấy rất nhiều fan gửi cho tôi ảnh chụp màn hình bản thân được đề cử vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Tôi vui và hạnh phúc vì được nhiều người yêu mến. Tôi chưa nghĩ đến việc mình có vào danh sách chính thức hay không. Vào càng sâu, tôi càng vui, nhưng nếu không có mặt trong danh sách chính thức, tôi cũng không buồn. Được mọi người đánh giá cao, dành nhiều tình cảm như vậy, tôi đã rất hạnh phúc rồi!", cô nói.

Góp mặt cùng Huyền My trong danh sách đề cử của TC Candler là các mỹ nhân đình đám thế giới như Ariana Grande, Lisa, Ji Soo (Black Pink), Da Hyun, Chae Young (Twice), Cara Delevingne, Rihanna, Hailey Baldwin...

"Tôi vui vì ảnh của mình được xuất hiện bên cạnh Lisa, Ji Soo, Da Hyun, Chae Young... vì tôi là fan cuồng Kpop. Đây là những nữ thần tượng tôi rất hâm mộ. Ngày nào, tôi cũng xem đi xem lại các sân khấu, MV, show thực tế của Black Pink và Twice. Bên cạnh áp lực, việc góp mặt cùng họ trong danh sách đề cử là niềm vinh dự. Thực sự thời gian qua, tôi đã rất cố gắng trau chuốt hình ảnh", cô chia sẻ.

Huyền My.

Huyền My cho biết cô ngưỡng mộ nhan sắc của Ji Soo (Black Pink) và Jin (BTS). "Vẻ đẹp của cả hai đều được nhiều người công nhận. Họ từng vào rất nhiều bảng xếp hạng. Không chỉ ngưỡng mộ nhan sắc, tôi còn yêu thích nhân cách của họ: đáng yêu, bắng nhắng và luôn chăm sóc cho các em út của nhóm", cô nói.

Tự chấm điểm nhan sắc, Huyền My cho mình 7,5/10 điểm. Cô hài lòng với những đường nét trên khuôn mặt, hình thể nên không có ý định chỉnh sửa trong thời gian tới. "Chúng ta đẹp nhất khi mỗi người tự tin vào bản thân. Tôi không phản đối chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nếu như mọi người không lạm dụng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe", cô cho hay.

Hiện, Huyền My cao 1,75 m, nặng 58 kg, số đo 84-61-94 cm. Tiết lộ bí quyết làm đẹp, Huyền My cho rằng muốn da sáng màu, không bị mụn thì cần tẩy trang kỹ, uống nhiều nước, không sờ tay lên mặt và đặc biệt phải đi ngủ sớm. Để rèn luyện hình thể, cô tập gym, chạy bộ, hạn chế nạp tinh bột, đường và không ăn sau 7h tối. Gần đây, Huyền My tập thêm golf để tăng cường sự dẻo dai.

"Không nên có suy nghĩ ăn nốt hôm nay để ngày mai tập. Việc điều chỉnh lượng ăn, không quá no, quá nhiều rất quan trọng. Đặc biệt, năng lượng tiêu hao phải nhiều hơn năng lượng nạp vào, có như vậy vóc dáng mới chuẩn chỉnh, săn chắc. Tôi tin khi đẹp, khỏe, chúng ta mới có nhiều năng lượng để chăm sóc những người xung quanh", cô nói.

100 gương mặt đẹp nhất thế giới là bảng xếp hạng thường niên của TC Candler, dành cho người nổi tiếng nam và nữ. Đơn vị này lựa chọn các đề cử dựa theo thông tin tổng hợp từ các diễn đàn, tham khảo mức độ nổi tiếng. Họ đặt ra nhiều tiêu chí riêng để chọn top 100 từ những cái tên đình đám đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Năm ngoái, nữ ca sĩ Tzuyu (Twice) là mỹ nhân đứng đầu danh sách sao nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới.

Huyền My sinh năm 1995, đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Năm 2017, Huyền My đại diện Việt Nam dự Miss Grand International và vào top 10. Cùng năm, cô vào top 32 Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu) do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn.

6 năm qua, Huyền My xây dựng hình ảnh gợi cảm. Cô trở thành gương mặt đắt show sự kiện. Thỉnh thoảng, Huyền My thử sức với vai trò MC. Đầu 2018, Huyền My tham gia một bộ phim điện ảnh tại Myanmar có tên tiếng Anh là Bridge of Clouds.

Thiên Anh