Cao Thùy Linh bị sàm sỡ

Cao Thùy Linh mới đây bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân về việc cô bị một kẻ lạ mặt tấn công vào vị trí nhạy cảm trên cơ thể khi sắp dừng đèn đỏ trên đường Út Tịch, quận Tân Bình, TP HCM.

Cao Thùy Linh.

Chia sẻ thêm với iOne, nữ người mẫu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12h đêm 12/5. Khi đang di chuyển trên đường, đến gần một ngã tư, cô đi chậm lại thì nghe thấy tiếng xe tay ga chạy áp sát xe mình.

"Tôi định quay qua xem có chuyện gì xảy ra thì một kẻ lạ mặt bất ngờ dùng tay, bóp mạnh vào vùng kín của tôi rồi phóng xe vọt đi rất nhanh. Sự việc khiến tôi mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã xe ngay sau đó. Vì đi chậm nên cơ thể tôi may mắn không bị trầy xước. Tuy nhiên, bộ quần áo tôi mặc bị rách", cô nói.

Sự việc xảy ra khiến tinh thần, sức khỏe của Cao Thùy Linh bị ảnh hưởng. Cô bức xúc vì bản thân mặc trang phục kín đáo nhưng vẫn bị kẻ biến thái tấn công. Vụ việc diễn biến quá nhanh nên nữ người mẫu không kịp ghi lại hình ảnh và nhớ biển số xe của lạ mặt. Do đó, việc nhờ công an can thiệp, giải quyết rất khó.

"Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để tự nhắc nhở bản thân cũng như các bạn nữ phải cẩn thận hơn khi ra ngoài. Sức khỏe, tinh thần của tôi đã ổn định", cô nói.

Đây không phải lần đầu tiên Cao Thái Linh gặp "biến thái" khi di chuyển bên ngoài. Cô kể, cách đây ba năm, khi đi ăn khuya về gần tới nhà lúc 2h sáng, cô cũng bị một kẻ lạ mặt sàm sỡ vòng một và xô cô té xe. "Tôi bị ngã nặng, chân chảy máu nhiều, đầu gối và nhiều bộ phận trên cơ thể trầy xước nên phải điều trị hơn nửa tháng mới lành vết thương. Hai tháng sau tôi mới đi được giày cao gót", cô chia sẻ.

Thiên Anh