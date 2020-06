3 mỹ nhân Việt đang mang song thai

Hồ Ngọc Hà

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bén duyên khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ giữa năm 2017. Sau ba năm hẹn hò, Hồ Ngọc Hà đang mang thai đôi với bạn trai. Cô đang ở tháng thứ ba của thai kỳ. Nữ ca sĩ ốm nghén suốt quá trình mang thai. Cơ thể mệt mỏi nhưng Hà Hồ vẫn tích cực làm việc.

Ở những tuần đầu của thai kỳ, Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý đưa Subeo đi du lịch tại Maldives khi con trai được nghỉ học dài ngày do Covid-19. Ốm nghén, Hà Hồ vẫn cùng Thanh Hằng đi chụp ảnh thời trang cho nhà thiết kế Công Trí. Tháng thứ hai của thai kỳ, Hà Hồ bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc. Cô thường diện trang phục rộng rãi, che bụng bầu.

Hà Hồ chuộng đồ giấu bụng trong lần mang thai thứ hai.

Thời gian mang bầu, Hà Hồ không nhận show trình diễn ca nhạc. Cô chỉ tham gia duy nhất dự án 'Thank You - Những chiến binh thầm lặng' để cảm ơn sự cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, công an, bộ đội, tình nguyện viên... tham gia chống dịch. Không thể đi xa nên mới đây, cô chọn nghỉ dưỡng cùng Kim Lý và con trai Subeo tại một khách sạn ở TP HCM.

Thông tin Hồ Ngọc Hà mang thai đôi với Kim Lý được fan sôi nổi bàn tán. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Bên cạnh đó, nhiều fan hào hứng dự đoán dung mạo hai nhóc tỳ tương lai khi có mẹ và bố sở hữu nhan sắc "cực phẩm" hàng đầu showbiz.

Nhiều bức ảnh mô phỏng diện mạo của hai nhóc tỳ được khán giả chia sẻ. Xem những bức ảnh dự đoán diện mạo hai nhóc tỳ tương lai, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý "không thể ngưng cười". Cô tiết lộ, Kim Lý đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy những hình ảnh này. Khán giả mong Hà Hồ giữ sức khỏe để vượt cạn thành công.

DJ Thanh Thảo

DJ Thanh Thảo - bà xã Khắc Việt - mang thai đôi, một trai một gái. Cô đang ở tháng thứ năm của thai kỳ. Khắc Việt chia sẻ hình ảnh siêu âm thai trên trang cá nhân từ cuối tháng 4 và ghi chú: "Đẹp trai xinh gái lắm hai con của bố. Bố mẹ đang chờ để đưa hai con đi biển đây".

Cơ thể Thanh Thảo thay đổi khi mang thai.

Chia sẻ với iOne, Khắc Việt cho biết, sau hai năm kết hôn, vợ chồng anh mong mỏi gia đình có thêm thành viên mới. "Thảo thích có con tuổi Tý vì hợp mệnh với cô ấy. Ngày nhận được kết quả siêu âm, vợ chồng tôi vui lắm! Bố mẹ hai bên cũng nóng lòng mong cháu ra đời", anh nói.

Những ngày qua, Khắc Việt tạm gác mọi công việc, ở nhà chăm vợ nghén. "Gia đình tôi trước đây sống tại TP HCM. Mới chuyển về Hà Nội được vài tháng nên tôi vẫn chưa thuê được người giúp việc. Gần đây, tôi trở thành ô sin bất đắc dĩ. Tôi đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc Thảo mỗi ngày. Chỉ mong sớm tìm được người giúp việc để Thảo bớt vất vả khi mang bầu", anh chia sẻ.

Khắc Việt tiết lộ, lúc đầu anh định khi nào hai con chào đời mới chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, khi thấy vợ chồng bạn thân Đông Nhi - Ông Cao Thắng thông báo mang thai, anh cũng muốn chia vui sớm cùng khán giả. Ngày biết tin vợ mang thai, Khắc Việt bất ngờ và hạnh phúc. Cặp đôi kết hôn từ tháng 3/2018 và luôn mong ngóng có con đầu lòng.

Đặng Thu Thảo

Bốn năm sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014, Đặng Thu Thảo kết hôn với một doanh nhân hơn cô 6 tuổi. Hai năm qua, Thu Thảo không hoạt động showbiz. Cô tập trung kinh doanh, vun vén cho tổ ấm nhỏ. Người đẹp đang mang song thai được 7 tháng, dự định đặt tên bé ở nhà là Andy và Tony.

Đặng Thu Thảo mang bụng bầu lớn vượt mặt ở tháng thứ 7.

Đặng Thu Thảo cho biết đã đi nhiều hiệu thuốc để mua que thử thai khi cảm nhận sắp được làm mẹ. Cô lâng lâng hạnh phúc khi biết mình đậu thai, lại còn là hai bé. Vui mừng nhưng Thu Thảo vẫn lo lắng vì lần đầu làm mẹ, phải có chế độ ăn uống phù hợp để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bản thân và hai con.

Thu Thảo ăn ba bữa chính có đầy đủ chất dinh dưỡng từ thịt, cá, hải sản và rau. Cô thèm ăn gỏi đu đủ, khô bò, sữa đậu nành trong những tháng đầu thai kỳ. Ở tháng thứ 7, sức khỏe của cô ổn định. Hoa hậu Đại dương không ốm nghén nên ăn uống tốt và tăng cân nhiều.

Thiên Anh