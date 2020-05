Lip B tiết lộ kỷ niệm ‘đu’ Kpop cuồng nhiệt

Như bao chàng trai, cô gái thế hệ 9x, Lip B tự nhận mình là những fan-girl Kpop trung thành. Thời còn đi học, 4 cô nàng nhà 6th Sense cũng đam mê các đồ dùng, dụng cụ trang trí cặp... có hình các thần tượng.

Cô nàng 'center' Liz tự tin kể lại: "Hồi cấp 2, chỉ cần bật ngẫu nhiên một bài hát Kpop, Liz cũng có thể nhảy theo cả bài'.

Lip B livestream trên ứng dụng VLIVE vào thứ 3 hàng tuần. Theo dõi thêm tại đây.

Thông qua hình mẫu thần tượng, người hâm mộ cũng có thể thấy mỗi cô nàng đều có cá tính, phong cách riêng.

Với nhóm nhạc nữ thế hệ 2, Annie thích sự phá cách, độc đáo của 2NE1, đặc biệt là CL và Park Bom. Yori mê sự nhẹ nhàng của T-ARA qua các bài hát ballad như Day by day, We were in love. Cũng thích 2NE1 nhưng Rosy lại sẵn sàng bắt kịp mọi xu hướng thời trang của SNSD như quần color block 7 màu, kiểu tóc của TaeYeon và Jessica... Còn Liz là một Wonderful (tên cộng đồng người hâm mộ của Wonder Girls) chính hiệu, cô nàng sẵn sàng khóc tu tu khi thành viên Sunmi rời nhóm, thậm chí, không ngần ngại nhận mình là một shipper (người ủng hộ cặp thành viên trong nhóm nhạc Kpop) của Sunmi và Sohee.

Với nhóm nhạc nam, gà nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng tự nhận mình là những cô gái 'mê trai' từ bé. Các cô nàng thích các thần tượng nam từ thế hệ 1 đến thế hệ 3. Tuy nhiên, thời 'trẻ trâu' của các cô nàng vẫn gắn liền với các nhóm nhạc thế hệ 2 như TVXQ!, Big Bang, F.T. Island... Cô nàng đậm chất fan-girl nhất nhóm - Liz còn chia sẻ: "Thời chưa có TV với máy tính, Liz còn bật báo thức 5 giờ sáng để dậy xem F.T. Island trên kênh KBS".

Chỉ cần nhắc đến tên bài hát, các cô nàng sẵn sàng 'quẩy' luôn cả giai điệu và vũ đạo.

Không chỉ 'đu' thần tượng qua màn hình, 4 cô nàng còn có những kỷ niệm một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, hét khản cổ với những lần xem thần tượng biểu diễn trực tiếp. Annie kể lại: "Lúc xem Big Bang ở Cocacola SoundFest 2012, khi nghe đến nhạc bài Tonight, tất cả mọi người đều ùa lên, cuồng nhiệt đến mức khi đó chân Annie không còn chạm được đất".

Khi nghe Liz mô tả hình ảnh cô ca sĩ Min khóc tu tu khi nhìn thấy TVXQ! trong chương trình Music Bank tại Mỹ Đình năm 2012, em út Rosy ngay lập tức đồng cảm bởi cô nàng cũng từng khóc không muốn về bởi xem BTS diễn "chưa đã". Thậm chí, tiếng khóc của Rosy còn khiến các bạn fan BTS quanh đó phải ở lại dỗ dành.

Lip B hát live bài hát của nhóm - Giải nghiệp.

Trong số livestream này, Lip B cũng cho biết nhóm chưa có kế hoạch quay trở lại với sản phẩm âm nhạc mới nhưng đã tham gia một số hoạt động nhỏ, dần trở lại với lịch trình trước đây sau thời gian cách ly toàn xã hội do Covid-19.

Nhật Lệ