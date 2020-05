Dàn mỹ nhân 'bốc lửa' trong show cấm sex 'Too Hot to Handle'

Gameshow dành cho những người trẻ 'mê sex' đang thu hút trên Netflix, có sự tham gia của 7 cô nàng gợi cảm.

Too Hot to Handle là show truyền hình thực tế hot nhất hiện nay trên Netflix. Những người chơi được đưa đến sống chung tại khu nghỉ dưỡng sang trọng, được gọi là "khu ẩn dật" trong vòng một tháng. Tất cả đều là những nam thanh nữ tú trẻ đẹp, sở hữu thân hình bốc lửa và... "nghiện" sex.

Francesca là ngôi sao gây chú ý nhất trong Too Hot to Handle . Sở hữu thân hình bốc lửa và khuôn mặt quyến rũ, Francesca được tất cả chàng trai trong "khu ẩn dật" để mắt, thậm chí tranh giành.

Trailer 'Too Hot to Handle'.

Khi tham gia Too Hot to Handle , Francesca được ban tổ chức tạo điều kiện giữ chế độ ăn chay. "Đầu bếp nấu cho mọi người thịt bò nhưng cũng không quên làm riêng cho tôi món chay, ví dụ như củ cải đường. Anh ấy liên tục thay đổi món ăn cho tôi", Francesca nói, khen ngợi đầu bếp có tay nghề "tuyệt vời".

Mặc dù luôn thể hiện thái độ tích cực khi tham gia show Too Hot to Handle nhưng ngoài đời, Chloe từng trải qua cuộc sống khó khăn. Năm 2015, cô được hạt Essex trao giải Young People of the Year vì nỗ lực đứng dậy sau nhiều bi kịch.

Chỉ trong hơn một năm, Chloe phải đối mặt với nhiều khó khăn như: bị bắt nạt, giúp cha cai nghiện rượu và ma túy, mất em trai và dì. Tuy nhiên sau đó, cô dùng kinh nghiệm của mình để truyền cảm hứng cho bạn học và những người xung quanh.